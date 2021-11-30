"Добрость духа": уральские волонтёры объединяют силы

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Волонтёрство стало естественной частью современной жизни, и пандемия наглядно это показала: прошлой весной тысячи неравнодушных людей начали развозить продукты и медикаменты пожилым людям и помогать врачам ездить на вызовы. Однако развитиеволонтёрского движения требует поддержки со стороны профессионалов, и такая поддержка в регионе есть. Волонтёрский центр РМК «Сила Урала», Благотворительный фонд РМК и Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина объединили свои силы для совместной работы в этом направлении, подписав соглашение о сотрудничестве.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в штаб-квартире Русской медной компании. Оно предусматривает совместное проведение акций, популяризацию волонтёрской деятельности, вовлечение в неё студентов УрФУ, а также аспирантов и сотрудников. Тем более что у всех участников соглашения - богатейший опыт в разных направлениях волонтёрской деятельности.

Волонтёрский центр РМК «Сила Урала» – это первая в своем роде организация корпоративного добровольчества открытого типа. Она была создана под патронажем Русской медной компании, которая входит в тройку крупнейших производителей меди в России. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. Центр стремится объединить сотрудников РМК и активных жителей городов присутствия.

- Соглашение открывает новые возможности для волонтёров Свердловской области, а также позволит объединить усилия при совместной организации волонтёрских программ крупных международных и всероссийских спортивно-событийных мероприятий, - комментирует директор Волонтёрского центра РМК Владислав Овчинников. - Очень важный блок - популяризация добровольчества и вовлечение людей разных возрастов в волонтёрскую деятельность.

Второй участник соглашения - Благотворительный фонд РМК. Он был учреждён в 2005 году по инициативе Игоря и Татьяны Алтушкиных. Фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и детям с нарушением слуха. Организация на постоянной основе сотрудничает с онкологическими центрами в Свердловской и Челябинской областях, поддерживает семьи и оплачивает приобретение современных слуховых аппаратов.

Фонд уже помог трём тысячам детей с онкологическими заболеваниями и закупил более тысячи цифровых многоканальных аппаратов для восстановления слуха. Кроме того, Благотворительный фонд РМК реализует программы в сфере медицины, социальные, культурные, спортивные и образовательные проекты. Всего за годы работы Фонда поддержку получили более трёхсот тысяч человек, а общее финансирование всех проектов составило почти 2,6 млрд рублей.

- Мы поддерживаем добровольцев уже два года, и масштабы помощи только увеличиваются, - рассказывает руководитель Фонда Татьяна Баланчук. - В июле 2020 года, когда в Нижних Сергах произошло наводнение, мы одними из первых привезли пострадавшим питьевую воду и продуктовые наборы. В 2021 году во время наводнения в Верхней и Нижней Салде волонтёры помогали разбирать завалы и выкачивать воду из погребов. Также в период летних пожаров волонтёры помогали сотрудникам МЧС бороться со стихией.

В сентябре 2021 года добровольцы Благотворительного фонда РМК и сотрудники Русской медной компании объединились в Волонтёрский центр РМК. Сегодня количество добровольцев выросло до 10 000 человек. Волонтёры развозят продуктовые наборы, помогают ветеранам, организовывают спортивные и патриотические мероприятия, проводят для подопечных детского хосписа мастер-классы и спортивные тренировки.

Волонтёрское движение в Уральском федеральном университете, напомним, ведёт начало с 2003 года. Добровольцы Волонтёрского центра УрФУ принимают участие в сопровождении большинства мегасобытий региона, проектов мирового масштаба. Ежегодно активисты волонтёрского центра участвуют в более чем 200 мероприятиях. Кроме того, университет поддерживает волонтёров в развитии коммуникационных навыков, умения командной работы, обеспечивает практику иностранных языков.

- Всего через два года нам предстоит принять в Екатеринбурге Всемирные студенческие игры, поэтому УрФУ активно развивает систему подготовки и обучения волонтёров, привлекает все больше добровольцев в волонтёрский центр, - рассказал ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. - Соглашение с волонтёрским центром и Благотворительным фондом РМК поможет совместными усилиями реализовать на высоком уровне как сами игры, так и программу нематериального наследия, Всемирную научную конференцию FISU, организатором которой станет наш вуз.