В Берёзовском из-за сноса здания перекроют улицу

Двухэтажное здание на Циолковского, 3 было построено в 1954 году. Фото: сервис Яндекс.Карты.

Власти Берёзовского анонсировали работы по сносу пустующего дома на Циолковского, 3. На время работ вблизи здания нельзя будет ни проехать ни пройти.

Ограничения продлятся с 10 по 19 декабря включительно.

"В связи со сносом дома по адресу Циолковского, 3 с 10 декабря будет осуществлено перекрытие дороги для движения автотранспорта и пешеходов в районе сноса дома", - сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Поскольку неподалёку от места работ располагается школа №2, власти обратились к родителям учащихся. Их просят предупредить своих детей о необходимости обходить данный участок в обозначенный период для их же безопасности.

Ниже можно ознакомиться со схемой участка перекрытия дороги.