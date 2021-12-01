В почтовых отделениях начала работать почта Деда Мороза

Новогодние почтовые ящики можно найти в центральных и крупных почтовых отделениях. Фото: Нина Георгиева

В первый день зимы во всех отделениях "Почты России" начала работать почта Деда Мороза. До 31 декабря отправить писмо можно будет не только главному зимнему волшебнику в Великий Устюг, но и его коллегам - Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю.

Кроме того, письма будут ждать чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан, молодой волшебник без бороды и посоха из Карелии – Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн.

Почтовые ящики должны появиться в центральных и крупных почтовых отделениях, в музеях, выставочных центрах и на центральных площадях по всей России. Напомним, что в Екатеринбурге специально оформленный ящик для писем Деду Морозу появляется обычно на Главпочтамте (пр. Ленина, 39).

"Чтобы письмо попало к получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте и наклеить на него марку. На письмах, отправляемых Деду Морозу в Великий Устюг, нужно указать: "162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, "Дом Деда Мороза. Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза", - уточнили в пресс-службе "Почты России".

Известно, что в прошлом году главный зимний вошебник получил более 221 тысячи писем с желаниями от детей и взрослых.

Читайте также:

Поезд Деда Мороза из Великого Устюга сделает остановку в Екатеринбурге.