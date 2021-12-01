Публикуем список ярмарок в Свердловской области на 2-5 декабря

Пора искать и покупать подарки на Новый год. Фото: Галина Соловьёва.

Во второй половине недели жители и гости Свердловской области смогут побывать на универсальных и сельскохозяйственных ярмарках. Торговые ряды будут развёрнуты в 14 муниципалитетах региона.

Перечень выглядит следующим образом:

Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (4 декабря с 9:00 по 18:00);

– универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (4 декабря с 9:00 по 18:00); Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2; на ул. Санаторной, 3; на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (до 31 декабря с 8:00 до 22:00); на ул. Академика Шварца, 17 (2-5 декабря с 10:00 до 20:00);

– универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48 / пер. Черноморский, 2; на ул. Санаторной, 3; на пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья (до 31 декабря с 8:00 до 22:00); на ул. Академика Шварца, 17 (2-5 декабря с 10:00 до 20:00); Ирбит – универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);

– универсальная ярмарка "Александровская" на ул. Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00); Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (3-5 декабря);

– универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (3-5 декабря); Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье);

– универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье); Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (4 декабря);

– универсальная ярмарка на площади у ТЦ на ул. Каляева, 33 (4 декабря); Кушва – универсальные ярмарки на ул. Союзов и ул. Станционной (3-31 декабря);

– универсальные ярмарки на ул. Союзов и ул. Станционной (3-31 декабря); Нижний Тагил – универсальная ярмарка "Для всей семьи" у ДК "Юбилейный" на ул. Фрунзе, 39 (2-3 декабря с 10:00 до 18:00);

– универсальная ярмарка "Для всей семьи" у ДК "Юбилейный" на ул. Фрунзе, 39 (2-3 декабря с 10:00 до 18:00); Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и на перекрёстке улиц Ленина – Данилова (5 декабря);

– сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и на перекрёстке улиц Ленина – Данилова (5 декабря); посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка "Зима-2021" на ул. Молодёжной, 1 (3-5 декабря);

– сельскохозяйственная ярмарка "Зима-2021" на ул. Молодёжной, 1 (3-5 декабря); Верхняя Салда – универсальные ярмарки на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (4-5 декабря с 9:00 до 18:00);

– универсальные ярмарки на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (4-5 декабря с 9:00 до 18:00); село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (5 декабря с 11:00 до 15:00);

– универсальная ярмарка между домами №7 и №9 на ул. Ленина (5 декабря с 11:00 до 15:00); Ревда – сельскохозяйственная ярмарка "Щедрая зима" в районе дома № 35 на ул. Мира (4-5 декабря с 8:00 до 17:00);

– сельскохозяйственная ярмарка "Щедрая зима" в районе дома № 35 на ул. Мира (4-5 декабря с 8:00 до 17:00); Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику, опубликованному на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.