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Общество
1 декабря 2021, 14:31

Шоу «Поле чудес» с Нового года будет выходить под новым названием

шоу "Поле чудес".

В январе популярная телеигра сменит название. Фото: кадр из передачи "Поле чудес" на Первом канале

С января 2022 года шоу «Поле чудес», выходящая в эфире Первого канала, сменит название. Телеигру переименуют в «Наше поле чудес». 

Такие изменения связаны с тем, что канал решил не продлевать контракт с компанией, которая производит это популярное телешоу. 

"Первый канал" достиг договорённости о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, когда-то послужившую источником творческого вдохновения для авторов российского капитал-шоу, - указано на сайте канала.

Обновлённую телеигру так же будет вести Леонид Якубович. День её выхода в эфир - пятница. 

Напомним, что впервыев эфире шоу «Поле чудес» появилось более 30 лет назад. Программа была создана Владом Листьевым и Анатолием Лысенко. За эти годы в популярной телеигре участвовали немало жителей Свердловской области. Так, в начале 2020 года её участникомстал екатеринбуржец Александр Кондратенко. Приехавшие с ним баянисты исполнили  "Свердловский вальс" композитора Евгения Родыгина.

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Областная газета Свердловской области

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