В Екатеринбурге объявили голосование на лучший эскиз стелы у Кольцово

Победитель получит вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Другим участникам полагается приз - 250 тысяч рублей. Фото: три проекта.

Жителям Екатеринбурга предложили выбрать один из трёх эскизов стелы, которую установят у Кольцово. Голосование продлится до 15 декабря.

Онлайн-голосование стартовало сегодня. В числе претендентов значатся:

Коллектив: Пётр Любавин (архитектурное бюро Yacheyka), Григорий Родионов (TengoInteractive), Сергей Каменский (Музей истории Екатеринбурга), Владимир Селезнёв (художник и куратор);

ООО «Мегабудка»;

ООО «Архитектурное бюро Асадова».

С их проектами можно ознакомиться тут. Победитель получит вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. Другим участникам полагается - по 250 тысяч рублей.

Ранее "Областная газета" писала, что проект стелы у Кольцово не смогли выбрать с первого раза.

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