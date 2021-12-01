В Екатеринбурге объявили голосование на лучший эскиз стелы у Кольцово

Жителям Екатеринбурга предложили выбрать один из трёх эскизов стелы, которую установят у Кольцово. Голосование продлится до 15 декабря.
Онлайн-голосование стартовало сегодня. В числе претендентов значатся:
- Коллектив: Пётр Любавин (архитектурное бюро Yacheyka), Григорий Родионов (TengoInteractive), Сергей Каменский (Музей истории Екатеринбурга), Владимир Селезнёв (художник и куратор);
- ООО «Мегабудка»;
- ООО «Архитектурное бюро Асадова».
С их проектами можно ознакомиться тут. Победитель получит вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. Другим участникам полагается - по 250 тысяч рублей.
Ранее "Областная газета" писала, что проект стелы у Кольцово не смогли выбрать с первого раза.
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