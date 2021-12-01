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Общество
1 декабря 2021, 17:47

"Госуслуги" зарегистрировали в качестве товарного знака для борьбы с фишинговыми сайтами

Госуслуги

Министерство будет осуществлять мониторинг сайтов с похожими названиями. Фото: Алексей Кунилов.

Минцифры РФ зарегистрировало товарный знак "Госуслуги". В министерстве отмечают, что это было сделано для борьбы с фишинговыми сайтами и мошенниками.

Как говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Минцифры, благодаря регистрации товарного знака "Госуслуги" борьба с фишинговыми сайтами станет проще.

"Те, кто подделываются, стараются быть похожими на "Госуслуги", мы их постоянно мониторим, вычленяем сайты, которые похожи по наименованию", - уточнил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

При этом министерство будет осуществлять мониторинг сайтов с похожими названиями. По словам Олега Качанова, борьба с фейковыми порталами идёт как с технической, так и с правовой стороны.

"Госуслуги" - это самый посещаемый государственный информационный ресурс, в России как минимум. Поэтому мы работаем над тем, чтобы максимально сдвинуть всё в сторону автоматизации процесса", - отметил заместитель главы Минцифры.

Областная газета Свердловской области

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"Госуслуги" зарегистрировали в качестве товарного знака для борьбы с фишинговыми сайтами