Бумажные больничные переведут в цифру

Бумажные листы нетрудоспособности навсегда уйдут в прошлое с 1 января нового года. Фото: Павел Ворожцов

Вчера филиал издательского дома «Комсомольская правда» в Екатеринбурге провёл круглый стол, посвящённый цифровизации социальных выплат. С 1 января 2022 года в России произойдет полный переход на электронные листы нетрудоспособности — с этого момента бумажные больничные в организациях здравоохранения выдавать не будут. Ещё одно нововведение связано с электронным сертификатом для инвалидов на получение технических средств реабилитации. О том, как будут работать новые сервисы, рассказали эксперты Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Отказ от бумаги

За последние пять лет цифровизация коснулась всех сфер жизни — от общения между людьми до получения различных государственных услуг, в том числе социальных пособий и единовременных выплат. В русле этой трансформации Фонд социального страхования РФ в 2017 году запустил проект по внедрению электронных листов нетрудоспособности (ЭЛН). По словам управляющего Свердловским региональным отделением ФСС РФ Елены Альшиц, уже к 2020 году 65 процентов всех листов нетрудоспособности выдавалось на Среднем Урале в электронном виде. На сегодняшний день их число перевалило за 90 процентов, а с нового года ЭЛН полностью заменят бумажные больничные. Главный смысл этой реформы состоит в том, чтобы ускорить для граждан выплату пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также сделать этот процесс полностью автоматизированным.

– Новые электронные сервисы активно внедряются в нашу работу ежегодно, что значительно упрощает взаимодействие с получателями социальных услуг, – добавила Елена Альшиц. – С 2022 года все листы временной нетрудоспособности будут выдаваться только в электронном виде. Об этом должен знать каждый работник и каждый работодатель, который будет принимать больничные. Основной приоритет деятельности Фонда социального страхования — это клиентоориентированность. Гражданин должен получать услуги в беззаявительном режиме. Таким образом и развивается система ЭЛН.

С бумажными листами нетрудоспособности всегда было много волокиты: сначала работник самостоятельно получал его в поликлинике, потом шёл с ним в отдел кадров и лишь после этого работодатель передавал информацию в ФСС о том, что его сотруднику положено пособие. Вся цепочка от получения больничного до выплаты занимала пару недель. А с 1 января следующего года при обращении работника в медицинскую организацию ему будет сформирован электронный больничный, уведомление о котором придёт работодателю автоматически. Так же, как и деньги на счёт выздоровевшего гражданина. В этом и заключается основное новшество.

– ФСС назначает и выплачивает пособия застрахованным гражданам, то есть официально трудоустроенным, – рассказала начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Ольга Рябикова. – Первые три дня больничного оплачивает работодатель, а все последующие – ФСС. Деньги перечисляются на расчётный счёт застрахованного лица: работодатель будет предоставлять его номер нам самостоятельно.

Большинство работодателей на Среднем Урале уже перешли на оформление электронных больничных. Как отметила директор филиала №3 Свердловского регионального отделения ФСС Светлана Белякова, все 12,5 тысячи страхователей, зарегистрированных на территории от Кировграда до Качканара, успешно обрабатывают ЭЛН. Поэтому новые правила выдачи больничных листов не вызовут ни у кого из них проблем. Это подтвердила Лариса Медведева, главный бухгалтер ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», где трудятся 3356 человек – это предприятие является одним из крупнейших работодателей Горнозаводского управленческого округа.

– За 10 месяцев этого года мы обработали 5392 листов нетрудоспособности, из которых на электронные пришлось 4545 штук, что составляет почти 84 процента от общего объёма. В следующем году эта цифра будет равна 100 процентам, – заявила Лариса Медведева. – Для оперативного администрирования больничных мы формируем специальный электронный реестр, который направляется в ФСС. Оплата осуществляется Фондом напрямую застрахованным гражданам. После перехода нашего предприятия на ЭЛН это происходит очень быстро.

Сертификаты для инвалидов

Наряду с электронным больничным в системе ФСС появились и цифровые сервисы для граждан с инвалидностью. В сентябре в силу вступил федеральный закон, по которому инвалиды, ветераны и лица, пострадавшие на производстве, теперь могут приобретать технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата. Раньше это можно было сделать, только заключив госконтракт на их покупку за счёт Фонда социального страхования РФ или получив компенсацию за самостоятельное приобретение костылей, слуховых аппаратов, протезов и других средств реабилитации.

Электронный сертификат представляет собой реестровую запись в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Оформить его можно на портале Госуслуг, в многофункциональных центрах или представительствах и филиалах ФСС. Сертификат содержит информацию о сроке его действия, виде технического средства реабилитации, которое можно приобрести с его использованием, и максимальной сумме, выделенной государством на покупку. Всё, что сверх неё, гражданину придётся заплатить из своего кармана. При этом стоимость сертификата определяется на дату подачи заявления о его получении.

– Удобство электронного сертификата заключается в том, что его можно получить в одном регионе, а приобрести технические средства реабилитации в другом, – пояснила заместитель управляющего Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Мария Филипорова. – Здесь важно то, что электронный сертификат привязан к номеру банковской карты только платёжной системы «МИР», выпущенной любым российским банком. Иными словами, получатель услуг должен иметь эту карту. Денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются федеральным казначейством до совершения покупки, что исключает их нецелевое расходование.

На данный момент с электронными сертификатами работают три банка — «Центр-инвест», «Русский стандарт» и «Альфа-банк». Чтобы реализовать сертификат, гражданин со своей картой «МИР» должен прийти в торговую точку, которая его принимает, и приобрести необходимое ему средство реабилитации. Как сообщил начальник отдела торгового эквайринга Департамента разработки и развития расчётных продуктов корпоративного бизнеса АО «Альфа-банк» Константин Гвоздарёв, апробация технологии прошла успешно: совсем недавно сотрудники кредитной организации провели первую живую транзакцию с электронным сертификатом и посмотрели, как это работает, когда житель Подмосковья приобрёл средства реабилитации в Москве.

– До конца текущего года мы планируем установить сто торговых точек для приёма электронных сертификатов, – добавил Константин Гвоздарёв. – А с 2022 года у нас будет полноценное покрытие на любое количество клиентов. Технически процесс покупки происходит так: покупатель приходит в торговую точку, кассир берёт его карту «МИР», забивает её номер в кассовый аппарат и отправляет запрос для проверки стоимости сертификата. Когда на кассе появляется информация о доступной сумме, гражданин решает, как использовать эти деньги — полностью списать или списать с доплатой, в зависимости от выбранной модели средства реабилитации. Далее кассир отправляет запрос на списание средств и происходит покупка.

И.о. управляющего Екатеринбургским филиалом ФГУП «Московское ПрОП» (ранее Свердловское протезно-ортопедическое предприятие. — Прим. ред.) Евгений Карабанов считает, что в перспективе электронный сертификат может стать единственным способом получения технических средств реабилитации для инвалидов. Точных сроков, когда это случится, никто из экспертов назвать не может, но все они сходятся во мнении, что социальное страхование рано или поздно полностью перейдёт на цифровые услуги.