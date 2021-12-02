Гололёд в Свердловской области, новый памятник Георгию Жукову и обзор по отечественным новинкам кино этой зимой: самое интересное в номере «Областной газеты» за 2 декабря

Доброе утро, дорогие читатели! Предлагаем вам познакомиться со свежим номером «Областной газеты».
Слой льда, покрывший вчера дороги и тротуары на большей части территории Свердловской области, создал проблемы и людям, и транспорту. Но быстрого улучшения ситуации ожидать не приходится: перепады температуры прогнозируются и в ближайшие дни, – сообщила «ОГ» главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. О том, как эти дни переживают травмпункты и как защитить свои права, если поскользнулся на тротуаре и упал, читайте в нашем материале.
Вчера в Екатеринбурге на площади перед штабом Центрального военного округа (ЦВО) была открыта скульптурная композиция, посвящённая четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову. Открытие памятника приурочили к 125-летию со дня рождения советского полководца. Подробности – в нашем материале.
Сегодня, 2 декабря, в прокат выйдут первые фильмы зимы. «Облгазета» рассказывает о самых ярких новинках отечественного кино, которые можно будет увидеть в кинотеатрах в ближайший месяц.
Сюжет
«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».