Гололёд в Свердловской области, новый памятник Георгию Жукову и обзор по отечественным новинкам кино этой зимой: самое интересное в номере «Областной газеты» за 2 декабря

Доброе утро, дорогие читатели! Предлагаем вам познакомиться со свежим номером «Областной газеты».

Слой льда, покрывший вчера дороги и тротуары на большей части территории Свердловской области, создал проблемы и людям, и транспорту. Но быстрого улучшения ситуации ожидать не приходится: перепады температуры прогнозируются и в ближайшие дни, – сообщила «ОГ» главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. О том, как эти дни переживают травмпункты и как защитить свои права, если поскользнулся на тротуаре и упал, читайте в нашем материале.

Вчера в Екатеринбурге на площади перед штабом Центрального военного округа (ЦВО) была открыта скульптурная композиция, посвящённая четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Жукову. Открытие памятника приурочили к 125-летию со дня рождения советского полководца. Подробности – в нашем материале.

Сегодня, 2 декабря, в прокат выйдут первые фильмы зимы. «Облгазета» рассказывает о самых ярких новинках отечественного кино, которые можно будет увидеть в кинотеатрах в ближайший месяц.