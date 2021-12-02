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2 декабря 2021, 12:51

В Серове растаяла площадка ледового городка

Ледовый городок

Ледовый городок будет работать с 24 декабря до 10 февраля 2022 года. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Серова насторожили лужи, появившиеся на будущей праздничной площадке. Горожане обсуждают якобы растаявший ледовый городок.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе администрации Серова, растаял не ледовый городок, а снег на площадке. Изданию также уточнили, что строители успели только огородить площадку и завезти на неё лёд. Строительство только планируется начать.

"Всё идёт по графику", - заявили "ОГ". Напомним, городок планируют открыть 24 декабря, а закрыть 10 февраля.

Как ранее писала "Областная газета", главный ледовый городок Серова в этом году будет посвящён 170-летнему юбилею со дня рождения Мамина-Сибиряка. На праздничной площадке создадут композицию из кубиков "Знакомство с писателем" и ледовые скульптуры "Алёнушкины сказки". Для детей установят ледяную чашу, мини-горки, тропу препятствий и мини-скалодром.

Что пишут жители Серова, которые считают, что растаял городок:

  • "Жалко трудов столько", - пишет Дмитрий.
  • "В 1994-м снежный городок растаял прямо в новогоднюю ночь. Так что это - пустяки", - успокаивает Николай.
  • "Травмпункт скоро вздрогнет!", - прогнозирует Константин.

Некоторые горожане предложили вместо городка залить каток:

  • "Да классно бы смотрелось каток на центральной площади", - считает Максим.

Добавим, в последние дни в Свердловской области отмечается неустойчивая погода. Столбики термометров поднимаются выше 0. При этом в регионе неудачно открываются катки и стартует строительство ледовых городков.

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