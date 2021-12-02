В Екатеринбурге хотят построить "Баден-Баден" на ВИЗе

Ранее появилось объявление о продаже пляжного комплекса "Куба". Его предлагали приобрести за 110 миллионов. Сейчас объявление сняли. Фото: сервис Яндекс.Карты.

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга может появиться "Баден-Баден". При этом вопрос о строительстве аналогичного термального комплекса на территории Шарташского лесопарка до сих пор остаётся открытым.

О том, что инвестор планирует построить "Баден-Баден" на пляжном комплексе "Куба", который расположен на Большом Конном полуострове (Верх-Исетский район), рассказал депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселёв в Facebook.

"Здесь постараемся всех посадить за стол переговоров заранее", - отметил он, напомнив, что в городе продолжают обсуждать проект термального комплекса у озера Шарташ. По его словам, противники постройки "Баден-Бадена" наращивают активность. Вместе с тем ведётся деятельность по убеждению в необходимости застройки.

Константин Киселёв также напомнил о планах депутатов посетить уже действующий комплекс на Уктусе. Цель - посмотреть на техническую часть: как идут поставки воды, как работает водоотведение, какова антропогенная нагрузка на близлежащую территорию.

Ранее Артур Зиганшин рассказал о судьбе термального комплекса. Реализация проекта должна стартовать весной 2022 года. Общая сумма инвестиций в строительство комплекса составит порядка 1,5 млрд рублей (частные инвестиции).

Напомним, застроить берег озера разрешили жители Екатеринбурга. При этом в сентябре депутаты гордумы зарубили проект строительства "Баден-Бадена". 24 ноября они ещё раз обсудили его. В ходе встрече было озвучено предложение построить комплекс за бюджетные средства.

Сегодня стало известно, что против строительства "Баден-Бадена" на Шарташе выступил Уральский союз экскурсоводов.