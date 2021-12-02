Журналист «ОГ» стал победителем конкурса «Золотой гонг»

Станислав Мищенко уже становился победителем «Золотого гонга»: в 2020 году он занял первое место в номинации «Лучший материал года о разоблачении коррупции». Фото: Алексей Кунилов

Обозреватель «Областной газеты» Станислав Мищенко признан лауреатом Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг - 2021» в номинации «За профессиональную и этичную подачу рекламы».

В оргкомитет конкурса, который проводится уже в 27-й раз, поступили 632 работы из 58 регионов страны. Свои заявки направили медиахолдинги, издательские дома, интернет-издания, телерадиокомпании, редакции региональных, городских, сельских газет и журналов. Наряду с ними в этом году в творческом состязании участвовали и федеральные СМИ – ТАСС, РИА «Новости», «Учительская газета».

Организатором конкурса, который стартовал в августе и завершился в ноябре, выступил Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Профессиональное жюри из 16 руководителей региональных изданий, преподавателей факультета журналистики МГУ и экспертов из Ассоциации коммуникационных агентств России в течение месяца выбирало лучшие работы в 13 основных и 5 специальных номинациях. По решению председателя жюри заместителя главного редактора «Российской газеты» Ядвиги Юферовой в номинации «За профессиональную и этичную подачу рекламы» победу одержал журналист «Облгазеты» Станислав Мищенко.

Он был отмечен за материалы «Китай побеждает коррупцию» («ОГ» № 19 от 04.02.2021), «От благоденствия — к процветанию» («ОГ» № 108 от 19.06.2021) и «Почему США голословно обвиняют Китай в создании COVID-19?» («ОГ» № 153 от 21.08.2021). Все публикации рассказывают о достижениях КНР в разных сферах жизни, реалиях международной геополитики и планах Поднебесной на дальнейшее социально-экономическое развитие.

– В этом году «Золотой гонг» оказался наиболее востребованным конкурсом среди наших коллег, – рассказала «ОГ» исполнительный директор АРС-ПРЕСС, председатель оргкомитета конкурса Софья Дубинская. – Отрадно, что в нём приняла участие и не осталась без призов «Областная газета» – одно из лучших региональных изданий России. Поздравляю коллектив редакции с победой и желаю ему новых творческих успехов!

Опубликовано в №224 от 03.12.2021