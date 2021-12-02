Молочка закодировалась: чем это обернётся для производителей и покупателей?

Иллюстрация: Максим Смагин

С 1 декабря этого года все виды молочной продукция должны иметь свои QR-коды – коды национальной системы маркировки «Честный знак». Это, с одной стороны, поставит заслон контрафактной и некачественной продукции, а с другой – приведёт к росту цен.

В конце 2017 года Президент России Владимир Путин одобрил решение Правительства страны о создании к 2024 году Единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров (позднее её назовут «Честный знак») на базе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В июне 2019 года было определено, что координатором проекта со стороны государства выступит Министерство промышленности и торговли России, а исполнителем — «Оператор-ЦРПТ», дочерняя компания Центра развития перспективных технологий.

– Соглашение о создании системы маркировки и прослеживаемости — первый в истории России IT-проект в формате государственно-частного партнёрства. Основной целью создания Национальной системы маркировки товаров «Честный знак» заявлено освобождение рынка от контрафакта, прозрачность процесса собираемости налогов и прослеживаемости товара на всех этапах его движения от производителя до покупателя. А подключение к процессу каждого покупателя с помощью мобильного приложения делает проект уникальным, не имеющим аналогов в мире, – сообщил руководитель товарной группы «Молоко» ЦРПТ Алексей Сидоров.

С 2020 года «Честным знаком» маркируются и отслеживаются: лекарственные препараты, обувь, табачная продукция, духи и туалетная вода, фотоаппараты и лампы-вспышки, шины и покрышки.

С января 2021-го – некоторые товары лёгкой промышленности.

А нынешним летом пришёл черёд молока. С 1 июня маркировка стала обязательной для мороженого (за исключением мороженого без молочного жира и/или молочного белка) и сыров, с 1 сентября 2021 года – для молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря – для всех видов молочной продукции.

Сегодня немаркированной на полках магазинов может стоять только та молочка, которую выпустили до 1 декабря. К концу года такой продукции не окажется вовсе.

Для крестьянских фермерских хозяйств и сельхозкооперативов сделана небольшая поблажка: для них маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Магазины об этом знают, и им разрешено допускать такую продукцию до прилавков.

Как это работает

Участник оборота товара регистрируется в Государственной системе мониторинга товаров. Производитель или импортёр заказывают там уникальный цифровой код (иначе – Data Matrix-код) и наносят его на товар. По этому цифровому коду фиксируется вся логистическая цепочка, по которой перемещается товар с маркировкой, — от завода до потребителя, от ввода в оборот до выбытия товара из него. При продаже в розничной точке код сканируется на кассе специальным 2D-сканером.

Заменяет ли цифровой Data Matrix-код QR-код и знак соответствия, уже имеющиеся на упаковке? Нет, – сообщила «ОГ начальник отдела подтверждения соответствия Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области Наталья Токунова:

– QR-код и знак соответствия, наносимые на продукцию по результатам сертификации в Национальной системе сертификации (НСС), говорят о соответствии продукции определённым требованиям, например, национальных стандартов. Владельцем НСС является Росстандарт. НСС – это подтверждение качества. Сертификация в НСС добровольная. А «Честный знак» – прослеживаемость товара от производителя до покупателя.

Потребитель может получить доступ к информации с помощью мобильного приложения «Честный знак» (работает и на андроидных смартфонах, и на «яблочных»). «ОГ» протестировала несколько промаркированных молочных продуктов. Всё читается: кто произвёл или импортировал товар, его срок годности, можно увидеть и сертификат соответствия. С учётом того, что смартфонами сегодня пользуются многие, это очень удобно. Поэтому неудивительно, что таких тестировщиков-пользователей пресс-служба «Честного знака» насчитала уже 1,2 млн человек. В пятёрку самых популярных проверок вошла молочная продукция, хотя её маркировку (до 1 декабря – частичную) запустили всего несколько месяцев назад.

Журналисты «ОГ», пройдясь вдоль прилавков с молочной продукцией, обнаружили, что маркировка на сырах есть, но на тех, что расфасованы в магазине – нет. В «Честном знаке» «ОГ» пояснили, что нарушения здесь нет – код ставится только на единицу продукции. Фото: Павел Ворожцов

Что даёт система «Честный знак» продавцы легальной продукции могут легко выявить контрафакт у конкурентов и требовать привлечения их к ответственности;

покупатели могут проверить легальность продукции в магазине, отказаться от покупки контрафакта или требовать деньги за продажу немаркированных изделий;

государство контролирует процесс импорта и выпуска продукции в продажу, упрощает процесс контроля за оплатой налогов.

Производители понесут серьёзные затраты…

– Для печати цифрового кода на индивидуальной упаковке товаров необходимо оборудование нового уровня. Чтобы дооснастить этим оборудованием фасовочные линии, мы потратили более 60 миллионов рублей, – говорит главный инженер Ирбитского молочного завода Алексей Красулин.

О большой финансовой нагрузке на предприятия молочной отрасли говорит и генеральный директор компании «Молочный кит» Игорь Пехотин.

– Пока о помощи со стороны государства я не слышал, – говорит Игорь Пехотин. – Нам готовы предоставить льготные кредиты. Но ведь кредиты надо отдавать…

Взвалив на производителя подготовку к процессу маркировки, «Честный знак» предоставил выбор: модернизировать уже имеющееся на производстве оборудование или заключать договор с типографиями, авторизованными в системе «Честный знак». Но, став частью «честной системы», типографии сразу же повысили цены на свою продукцию почти на 70 процентов, рассказывают производители молока.

…и «поделятся» ими с потребителями

1 декабря молочные производители ждали с беспокойством. А вдруг что-то сорвётся, зависнет, «не пойдёт»? «У нас ведь молоко, его обратно не примешь», – переживал Игорь Пехотин накануне начала третьего этапа маркировки. И надеялся, что будет дано предприятиям «время на доработку, на устранение проблемных вопросов». Но, видимо, время, необходимое на урегулирование всех процессов, станет для производителей временем работы в минус.

Вчера «ОГ» поинтересовалась, как прошёл первый день нового этапа.

– Всё работает, – поделился генеральный директор «Молочного кита». – Но пока идёт отладка самого процесса маркировки, количество выпускаемой продукции уменьшилось. Сейчас творога, к примеру, мы производим на тонну меньше. Для нас это убытки.

Своими новыми издержками бизнес неизбежно «поделится» с покупателями, что, конечно, приведёт к росту цен на молочку.

Это признал даже Минсельхоз в своём докладе правительству в октябре этого года. В документе за подписью заместителя министра ОксаныЛут, который привела газета «Известия», говорится: «С учётом (…) дополнительных затрат предприятий в связи с введением (…) обязательной маркировки молочной продукции (…) возможен отложенный экономически обоснованный рост цен на молочную продукцию». Насколько велик может быть этот рост – в документе не указано.

ВАЖНО «Честный знак» – не единственная система маркировки, действующая сегодня в России. Есть и другие, но они не конкурируют, а дополняют друг друга. Например, система «Меркурий» отслеживает товары животного происхождения, а ЕГАИС – алкогольную продукцию. Но существование нескольких систем создает неудобства. Поэтому оператор «Честного знака» озаботился процессом интеграции и создал единый web-интерфейс с «Меркурием» (пока только с ним). Сейчас в мобильном приложении «Честный знак» можно увидеть не только «свои», но и «меркуриевские» товары. Кликнув на метку о сертификации, покупатель может перейти на сайт системы «Меркурий» и увидеть сертификат.

Нет маркировки – штраф Штрафовать будут в случае, если предприниматель или организация: не предоставили в систему сведения о товарах, подлежащих маркировке;

производят, покупают, хранят или продают товары без кодов маркировки;

не зарегистрировались в системе маркировки в установленные сроки;

производят, покупают, хранят или продают товары с поддельными кодами маркировки. Организации могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 300 тысяч рублей, должностные лица организаций или индивидуальные предприниматели – на сумму от одной до 10 тысяч рублей. За производство и сбыт товаров без кодов маркировки в крупных и особо крупных размерах, а также производство и торговлю товарами с поддельными кодами маркировки в крупных и особо крупных размерах предусмотрена уголовная ответственность: штрафы до миллиона рублей и лишение свободы на срок от трёх до шести лет.

Какова эффективность По итогам ноября с помощью «Честного знака» и системы «Меркурий» были выявлены данные о 350 недобросовестных производителях, товары которых присутствуют на торговых полках. Об этом в минувший вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию заявил член комитета Госдумы России по аграрным вопросам Сергей Лисовский. Сейчас по этим производителям будет проходить проверка.