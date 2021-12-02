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Общество
2 декабря 2021, 16:50

В Екатеринбург прилетели 200 племенных хряков из Дании

Ящики.

Перевозились свиньи из Дании в многоместных трёхэтажных деревянных ящиках. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления.

В уральскую столицу доставлены самолётом две сотни чистопородных племенных хряков из Дании. Их общая стоимость составляет 40 млн рублей. Животных купили для обновления стада две региональные агрокомпании.

Общий вес племенных хряков - 10,5 тонны. Перевозили домашних животных из Скандинавии в специальных многоместных трёхэтажных деревянных ящиках в салоне грузового самолёта. Как сообщили «Областной газете» в пресс-службе Уральского таможенного управления, их путешествие длилось 5,5 часов. Всё это время в салоне воздушного судна обеспечивался необходимый температурный режим.

В аэропорту хряков встретили таможенники и сотрудники Россельхознадзора по Свердловской области. На проведение всех процедур проверяющим органам потребовалось 40 минут.

По словам начальника Уральской электронной таможни Сергея Епифанова, перегрузка животных из транспортных контейнеров началась ещё до выпуска декларации на товары. Такие меры были приняты по просьбе получателя товара для того, чтобы избежать возможного падежа. Все хряки отправились к месту назначения в целости и сохранности.

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Областная газета Свердловской области

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