Глава Екатеринбурга утвердил приоритетные направления премии имени Татищева и де Геннина в 2022 году

Всего приоритетных направлений премии имени Татищева и де Геннина - пять. Фото: Алексей Кунилов.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление № 2631. Речь в нём идёт об утверждении приоритетных направлений работ, выдвигаемых на соискание премии имени Татищева и де Геннина в 2022 году.

Как сказано на сайте горадминистрации, руководитель уральской столицы утвердил несколько приоритетных направлений работ, выдвигаемых на соискание этой премии. Их четыре:

"Экономика и развитие городского хозяйства";

"Наука, техника, охрана окружающей среды и медицина";

"Образование, культура и искусство";

"Архитектура и строительство".

Памятная медаль и премия имени Татищева и де Геннина учреждены в 1998 году. На лицевой стороне медали изображён парный портрет основателей Екатеринбурга. На обратной запечатлён контур здания администрации. Также там есть слова "Во славу и пользу родного города".

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