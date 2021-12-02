Нижний Тагил на сутки окутал смог

Предупреждение продлится до 20:00 3 декабря. Фото: Нина Георгиева.

Один из городов Свердловской области накрыл смог. Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности продлятся сутки.

Речь идёт о Нижнем Тагиле. По данным пресс-службы Уральского гидрометцентра, на территории города "ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе". Предупреждение продлится до 20:00 3 декабря.

Ранее стало известно, что на снижение вредных выбросов в атмосферу Нижнему Тагилу будет выделено более 7 млрд рублей. Соответствующий план мероприятий по очистке воздуха утвердила вице-премьер России Виктория Абрамченко.