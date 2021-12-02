Темы дня

Общество
2 декабря 2021, 17:33

Нижний Тагил на сутки окутал смог

смог

Предупреждение продлится до 20:00 3 декабря. Фото: Нина Георгиева.

Один из городов Свердловской области накрыл смог. Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности продлятся сутки.

Речь идёт о Нижнем Тагиле. По данным пресс-службы Уральского гидрометцентра, на территории города "ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе". Предупреждение продлится до 20:00 3 декабря.

Ранее стало известно, что на снижение вредных выбросов в атмосферу Нижнему Тагилу будет выделено более 7 млрд рублей. Соответствующий план мероприятий по очистке воздуха утвердила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.12.2021, 17:33 / Общество
Нижний Тагил на сутки окутал смог
02.12.2021, 17:28 / Общество
Глава Екатеринбурга утвердил приоритетные направления премии имени Татищева и де Геннина в 2022 году
02.12.2021, 17:25 / Спорт
Финал Гран-при по фигурному катанию отменён
02.12.2021, 17:13 / Общество
На очистку воздуха в Нижнем Тагиле потратят 7,2 миллиарда
02.12.2021, 17:11 / Общество
Владимир Путин назначил выплату в 50 тысяч рублей участникам обороны Севастополя