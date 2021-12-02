ЕМУП "Водоканал" впервые за 36 лет обновил систему биологической очистки на Южной аэростанции

Обновление сооружений системы позволило увеличить эффективность очистки воды на 80%. Фото: Галина Соловьёва.

На Южной аэрационной станции завершились запланированные на 2021 год работы по модернизации системы биологической очистки сточных вод. Заместитель технического директора МУП "Водоканал" Вячеслав Федюнин заявил, что обновление сооружений позволило увеличить эффективность очистки воды на 80%.

В четверг, 2 декабря, работу новых сооружений системы биологической очистки представили журналистам. По словам Вячеслава Федюнина, в 2020 и 2021 годах "Водоканал" выполнил капремонт железобетонных конструкций в аэротенках и вторичных отстойниках Южной аэростанции и установил высокотехнологичное оборудование.

"За последние пять-шесть лет это наиболее масштабная реконструкция на ЮАС. Сейчас установлено самое современное оборудование, которое позволяет существенно улучшить технологию и качество очистки стоков. За два года удалось заменить почти половину всего оборудования системы биологической очистки стоков станции", - отметил заместитель технического директора "Водоканала".

Фото: Галина Соловьёва.

За последние два года на модернизацию ЮАС было потрачено 345 млн рублей - 158 млн рублей в 2020 году и 187 млн рублей в 2021 году. В 2022 году на продолжение работ по модернизации вторичных отстойников планируют потратить ещё 120 млн рубелй.

По сравнению с 2019 годом в текущем году содержание в очищенных стоках взвешенных веществ уменьшилось на 62%, аммонийного азота - на 64%. Общая эффективность очистки воды увеличилась на 80%. Вячеслав Федюнин уточнил, что вторая и третья стадии системы биологической очистки были запущены в 1985 году - 36 лет назад. С тех пор они ни разу не обновлялись.