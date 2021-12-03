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Общество
3 декабря 2021, 06:00

Маркировка молочной продукции, новая версия «Служебного романа» и «Пушкинская карта» для кино: самое интересное в номере «Областной газеты» за 3 декабря

Доброе утро, дорогие читатели! Предлагаем познакомиться с самыми интересными материалами свежего номера «Областной газеты».

С 1 декабря этого года все виды молочной продукция должны иметь свои QR-коды – коды национальной системы маркировки «Честный знак». Это, с одной стороны, поставит заслон контрафактной и некачественной продукции, а с другой – приведёт к росту цен. Подробности – в нашем материале.

Свердловские власти завершили работу над нормативными актами, необходимыми для старта программы комплексного развития территорий (КРТ). На этой неделе в уральской столице проходят первые собрания жителей домов, которые могут быть снесены ради новых кварталов. Корреспондент «ОГ» побывал на одной из таких встреч.

В Свердловском драматическом театре предложили на суд зрителя свою версию хорошо известного многим сюжета о том, как Анатолий Ефремович Новосельцев ухаживал за Людмилой Прокофьевной Калугиной и что из этого получилось. И если с тем, что получилось у двух главных героев «Служебного романа», всё понятно, то попробовать разобраться с тем, что получилось у создателей спектакля гораздо интереснее. Подробнее – в нашей рецензии.

По «Пушкинской карте» можно будет купить билет в кинотеатр. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства. Как это будет работать и что из этого может выйти, можно прочитать здесь.

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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
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