Маркировка молочной продукции, новая версия «Служебного романа» и «Пушкинская карта» для кино: самое интересное в номере «Областной газеты» за 3 декабря

Доброе утро, дорогие читатели! Предлагаем познакомиться с самыми интересными материалами свежего номера «Областной газеты».

С 1 декабря этого года все виды молочной продукция должны иметь свои QR-коды – коды национальной системы маркировки «Честный знак». Это, с одной стороны, поставит заслон контрафактной и некачественной продукции, а с другой – приведёт к росту цен. Подробности – в нашем материале.

Свердловские власти завершили работу над нормативными актами, необходимыми для старта программы комплексного развития территорий (КРТ). На этой неделе в уральской столице проходят первые собрания жителей домов, которые могут быть снесены ради новых кварталов. Корреспондент «ОГ» побывал на одной из таких встреч.

В Свердловском драматическом театре предложили на суд зрителя свою версию хорошо известного многим сюжета о том, как Анатолий Ефремович Новосельцев ухаживал за Людмилой Прокофьевной Калугиной и что из этого получилось. И если с тем, что получилось у двух главных героев «Служебного романа», всё понятно, то попробовать разобраться с тем, что получилось у создателей спектакля гораздо интереснее. Подробнее – в нашей рецензии.

По «Пушкинской карте» можно будет купить билет в кинотеатр. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства. Как это будет работать и что из этого может выйти, можно прочитать здесь.