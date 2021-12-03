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Общество
3 декабря 2021, 09:01

Администрация Президента РФ поддержит строительство стелы "Город трудовой доблести" в Нижнем Тагиле

Реконструкция Привокзальной площади в Нижнем Тагиле

На Привокзальной площади появится стела с почётным званием, там также оборудуют стоянку автобусов и маршруток и три автостоянки. Фото: эскиз.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил о поддержке администрацией Президента РФ строительства стелы "Город трудовой доблести". Установить её и реконструировать Привокзальную площадь планируется к 14 августа 2022 года, к 300-летию города.

Это обсуждалось на совещании в мэрии Нижнего Тагила, посвящённом реализации проекта.

"На уровне администрации Президента РФ принято решение о финансировании в следующем году строительства стелы в Нижнем Тагиле. Это связано с 300-летием города, которое мы будем отмечать в 2022 году. Проект очень серьёзный и ёмкий, потому что он связан с реконструкцией Привокзальной площади", - приводит администрация города слова Владислава Пинаева.

Подрядчика начнут искать после того, как муниципалитет получит эскизный проект и техническую документацию стелы и подготовит полный пакет документов.

"Хотелось бы все реализовать к 14 августа 2022 года, когда город будет отмечать свое 300-летие. Поэтому мы определили задачи для всех, кто участвует в проекте. Через две недели планируется заслушать ответы на все поставленные вопросы, и будем двигаться дальше", - отметил мэр города.

Напомним, что звание "Город трудовой доблести" Президент России Владимир Путин присвоил Екатеринбургу и Нижнему Тагилу 2 июля 2020 года. В 2022 году в Нижнем Тагиле планируют начать работы по установке стелы "Город трудовой доблести" и одновременной реконструкции Привокзальной площади. Архитектурный объект будет представлять собой облицованную гранитными плитами стелу около 17 метров высотой с основанием в виде равнобедренного треугольника. Визуализацией проекта занимались, в том числе специалисты Российского военно-исторического общества на основании представленных Нижним Тагилом данных о трудовых подвигах тагильчан.

В середине ноября в городе завершилось строительство 18-метрового нового въездного знака. Он обошёлся городу в 10,5 млн рублей. Там также есть надпись "Город трудовой доблести".

Сюжет

Города трудовой доблести
Несколько городов Свердловской области могут получить звание «Город трудовой доблести».

Областная газета Свердловской области

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