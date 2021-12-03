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3 декабря 2021, 13:23

Дед Мороз рассказал, какие подарки на Новый год просят дети и взрослые

Дед Мороз у ёлки

Зимний волшебник отметил, что 40% писем пишут ему уже взрослые люди и даже бабушки. Фото: Станислав Савин

Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, какие подарки на Новый год чаще всего просят дети и взрослые. Современных ребят интересуют гаджеты, а взрослых - квартиры в Москве или Санкт-Петербурге.

Зимний волшебник отметил, что 40% писем пишут ему уже взрослые люди и даже бабушки.

"Маленький человечек — слепок взрослого, правильно? Просят эти, как их, дурацкое слово такое, гаджеты. А игрушки только меняются, становятся более кибернетико-электрические. А так — куклы, конфеты... А родители всё кредит да кредит. Я уж и не знаю, чем помочь. Многие взрослые квартирку просят в Москве или в Петербурге, как будто я строитель! Лубяную, ледяную еще могу построить, поднапрячь там мишек косолапых, зайчиков вертлявых. А сами уж тоже пускай думают. А то что же я — я волшебник, но не для всех же подряд, а только тем, кто заслужил", - сообщил Дед Мороз в интервью "РИА Новостям".

При этом сам он подчеркнул, что гаджетами пользуется и деменция ему не страшна. Кроме того, Дед Мороз предложил не отказываться в этом году от приглашения зимнего волшебника и Снегурочки для детей. В случае сомнений можно попросить уних предъявить QR-код о защите от коронавируса, отметил московский Дед Мороз.

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