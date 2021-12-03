Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад о сносе аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге

Александр Бастрыкин дважды за неделю попросил от свердловского руководства СУ СКР доклад по ситуации со сносом аэровокзала "Уктус". Фото: Алексей Кунилов

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от свердловского руководства СУ СКР повторный доклад по ситуации со сносом аэровокзала. "Уктус" в Екатеринбурге демонтировали 26 ноября.

После сноса здания в адрес СКР поступило несколько обращений. Следователи проводят проверку о возможном совершении противоправных действий должностных лиц органов госконтроля и надзора.

"В связи с вновь опубликованными обращениями к руководству СК России по поводу сноса аэровокзала "Уктус" в Свердловской области Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богинскому М. В. представить повторный доклад о ходе проведения процессуальной проверки и принимаемых следствием решениях", - говорится в сообщении на сайте СКР.

Напомним, что снос "Уктуса" начался рано утром в прошлую пятницу. За сохранность объекта два года сражались общественники. Известно, что первый аэропорт Екатеринбурга демонтировали ради строительства на этой территории ТЦ "Золотой". Также здесь планируют организовать новый транспортно-пересадочный узел, в который войдёт новый автовокзал. В тот же день Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации со сносом аэровокзала, так как к нему поступило обращение от одного из активистов.