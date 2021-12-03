Борис Добродеев покидает пост гендиректора компании VK

Борис Добродеев - сын гендиректора ВГТРК Олега Добродеева. Фото: коллаж, верхнее фото с сайта kremlin.ru

Гендиректор компании VK Борис Добродеев заявил об уходе со своего поста. При этом он будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока совет директоров компании не назначит нового генерального директора.

Об уходе гендиректора говорится на сайте компании VK.

"Это было увлекательное путешествие, которое продлилось 8 лет: символично, что оно начиналось с поста заместителя директора во "ВКонтакте", а заканчивается во главе огромной компании VK. <...> У VK богатое прошлое, интересное настоящее и, уверен, великое будущее. Горжусь, что был частью этой компании и желаю ей только удачи", - сказал Борис Добродеев.

По информации издания РБК, новым главой компании станет сын первого заместителя главы администрации Президента РФ, вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко.

Борис Добродеев - сын гендиректора ВГТРК Олега Добродеева. С 2013 по 2014 год он входил в совет директоров холдинга Mail.ru Group. Также в ноябре 2013 году он стал первым заместителем гендиректора соцсети "ВКонтакте", а в сентябре 2014 года был назначен гендиректором соцсети.

В 2016 году Борис Добродеев занял должность генерального директора Mail.ru Group, возглавив операционную деятельность холдинга в России. Позже компания сменила название на VK.