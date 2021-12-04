Открытие свердловского участка трассы Москва – Казань – Екатеринбург и лучшая усадьба Среднего Урала: самое интересное в номере «Областной газеты» за 4 декабря

Доброе утро, дороги читатели! Сегодня суббота, а это значит, что можно не спеша прочитать свежий номер «Областной газеты» и найти в нём что-то интересное.

В Свердловской области завершился капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург в районе Бисерти (в 2024 году этот фрагмент дороги станет частью строящейся магистрали Москва – Казань – Екатеринбург). Теперь жители Перми, Казани и других крупных городов к востоку от Екатеринбурга смогут добраться до уральской столицы быстрее. Подробности – в нашем материале.

В конце сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал строительство в восьми мегаполисах аналогов Московских центральных диаметров – сети городских электричек, выполняющих функции наземного метро. Несмотря на то что в Екатеринбурге городская электричка существует с 2005 года – она соединяет микрорайоны Сортировку и Вторчермет – этот вид транспорта недостаточно развит, чтобы стать альтернативой автобусам, маршруткам и трамваям. Но уже в следующем году начнутся работы по созданию вокруг города железнодорожного пассажирского кольца, которое затем свяжет с ним другие муниципалитеты Екатеринбургской агломерации. Об этих планах в интервью «ОГ» рассказал министр экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов, который занимается вопросами стратегического планирования в регионе.

В этом году победителями в номинации «Сельская усадьба» областного конкурса «Лучшая сельская усадьба, село, деревня»* стали Сергей и Татьяна Сидоровы из села Тимофеево Слободо-Туринского муниципального района. Жюри конкурса отметило их за оригинальные идеи по обустройству сельского быта. А мы заметили ещё одну интересную особенность: то, как сочетаются в этом доме и на участке, сплачивая семью, две стихии – огонь и вода. Подробности – в нашем материале.