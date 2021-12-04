Население Свердловской области сократилось почти на 26 тысяч человек

В октябре рождаемость упала незначительно - на 0,5% к октябрю прошлого года, а вот смертность выросла на 34%. Фото: Галина Соловьёва

В 2021 году население Свердловской области сократилось на 25 953 человека. За январь-октябрь на свет появились 35 617 детей, скончались 61 570 человек.

Естественная убыль населения за 10 месяцев этого года превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 10,5 тысячи человек. Это следует из опубликованных данных Росстата. На начало 2021 года в Свердловской области было зарегистрировано 4 млн 292 тысячи жителей.

На Среднем Урале самый высокий показатель естественной убыли населения среди регионов УрФО. Естественный прирост населения наблюдается в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Добавим, что за октябрь в Свердловской области родилось 3 442 ребёнка (рождаемость упала незначительно - на 0,5% к октябрю прошлого года), скончались 7 930 человек, в том числе 2 675 человек с коронавирусом (смертность выросла на 34%).

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