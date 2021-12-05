Госэкспертиза одобрила строительство нового хранилища для радиоактивных отходов под Екатеринбургом

Хранилище будут строить для нужд Белоярской АЭС. Фото: Галина Соловьёва

Госэкспертиза дала положительно заключение на строительство нового хранилища для радиоактивных отходов. Его возведут на территории Белоярской АЭС.

Площадь пунктов захоронения отходов составит 8,6 гектара. Об этом говорится в документах, опубликованных управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Первый участок займёт 2,6 гектара. Это пустырь, окружённый хозяйственными и офисными зданиями, в центре которого насыпан искусственный холм. Как следует из документов экспертизы, почвенные отложения с территории сняты. Лес - невысокий, частый, преимущественно сосново-березовый - сохранился лишь на периферии участка.

На втором участке аналогичной площади расположен четвёртый блок АЭС. Он представляет собой поле, где почти вся почва снята до скалы.

Третья территория размером 3,3 гектара находится около одних из ворот предприятия. В документации указано, что на участке - наваленные холмы, обломки бетонных плит и заброшенные сооружения. Раньше здесь проводилось строительство, после чего его засадили деревьями.

"Эксперт считает возможным (положительное заключение) проведение земляных, строительных, хозяйственных работ на земельных участках, испрашиваемых под объект: "Строительство пункта захоронения промышленных отходов, содержащих техногенные радионуклиды, на Белоярской АЭС", - говорится в заключении.

Напомним, в марте стало известно, что рядом с Новоуральском заработает вторая очередь хранилища радиоактивных отходов третьего и четвертого классов.