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5 декабря 2021, 14:30

Правительство РФ продлило коронавирусные правила работы вахтовиков до конца 2022 года

Грузовик на трассе

Перед выходом на службу вахтовик должен отсидеть двухнедельный карантин. Фото: Александр Зайцев

Правительство России продлило действие правил работы вахтовиков в период распространения коронавируса. Они будут действовать до 1 января 2023 года.

Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства России.

В период коронавируса перед отправлением на вахту работники обязаны пройти двухнедельный карантин. За время, проведённое в изоляции, вахтовики получают оплату не ниже дневной ставки за каждые сутки.

Если сотрудник не привлекается к работе из-за пандемии, ему выплачивается не менее 2/3 оклада. Сумма выплачивается пропорционально времени простоя.

"При письменном согласии работника максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трёх месяцев. Такая мера допускается, если сменный сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий. При этом продолжительность смены должна составлять не более 12 часов, перерыв между ними – не менее 12 часов", - говорится на сайте кабмина.

Временные правила работы вахтовым методом были утверждены 28 апреля 2020 года, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции и защитить здоровье людей.

Фото: скрин документа

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