Бульвар «Гимнастов» появился в Солнечном

В Чкаловском районе Екатеринбурга появился бульвар «Гимнастов». Он расположен на территории первой очереди микрорайона Солнечный.
Постановление о присвоении наименования элементу улично-дорожной сети подписал градоначальник Алексей Орлов. Соответствующие сведения должны быть размещены в государственном адресном реестре.
Ранее «Областная газета» писала, что в Орджоникидзевском районе бульвару присвоят имя скончавшегося топ-менеджера УГМК Владимира Белоглазова. Ранее в честь него решили назвать улицу.
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