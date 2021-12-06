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Общество
6 декабря 2021, 11:09

Бульвар «Гимнастов» появился в Солнечном

Бульвар Гимназистов

Элемент улично-дорожной сети расположен между улицами Любви, Лучистой, Нескучной и бульваром Золотистый. Фото: документ.

В Чкаловском районе Екатеринбурга появился бульвар «Гимнастов». Он расположен на территории первой очереди микрорайона Солнечный.

Постановление о присвоении наименования элементу улично-дорожной сети подписал градоначальник Алексей Орлов. Соответствующие сведения должны быть размещены в государственном адресном реестре.

Ранее «Областная газета» писала, что в Орджоникидзевском районе бульвару присвоят имя скончавшегося топ-менеджера УГМК Владимира Белоглазова. Ранее в честь него решили назвать улицу.

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Областная газета Свердловской области

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