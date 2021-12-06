Госавтоинспекция выявляет опасные ледяные горки в Екатеринбурге

Родители не должны позволять детям использовать в качестве горок насыпи и склоны вблизи проезжей части. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге стартовало профилактическое мероприятие «Горка». До 1 марта 2022 года сотрудники полиции усилят надзор за детьми.

Они обеспечат безопасность вблизи действующих ледовых городков, а также предусмотрят ликвидацию опасных наледей и горок, выходящих на проезжую часть. Об этом рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Сообщать об опасных горках и придорожных снежных валах, которые используются детьми для игр, просят по телефону 02. Для обработки опасных мест противогололёдными материалами предлагается обращаться в вашу УК.

"Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает родителей контролировать досуг своих детей, не позволяйте им использовать в качестве горок насыпи и склоны вблизи проезжей части", - говорится в сообщении.

Добавим, за 11 месяцев текущего года произошло 163 ДТП, в которых 157 детей пострадали, ещё 7 погибли. При этом 41 авария произошла по причине нарушения Правил дорожного движения самими детьми.