Темы дня

Общество
6 декабря 2021, 13:05

Госавтоинспекция выявляет опасные ледяные горки в Екатеринбурге

горки

Родители не должны позволять детям использовать в качестве горок насыпи и склоны вблизи проезжей части. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге стартовало профилактическое мероприятие «Горка». До 1 марта 2022 года сотрудники полиции усилят надзор за детьми.

Они обеспечат безопасность вблизи действующих ледовых городков, а также предусмотрят ликвидацию опасных наледей и горок, выходящих на проезжую часть. Об этом рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Сообщать об опасных горках и придорожных снежных валах, которые используются детьми для игр, просят по телефону 02. Для обработки опасных мест противогололёдными материалами предлагается обращаться в вашу УК.

"Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает родителей контролировать досуг своих детей, не позволяйте им использовать в качестве горок насыпи и склоны вблизи проезжей части", - говорится в сообщении.

Добавим, за 11 месяцев текущего года произошло 163 ДТП, в которых 157 детей пострадали, ещё 7 погибли. При этом 41 авария произошла по причине нарушения Правил дорожного движения самими детьми.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.12.2021, 14:58 / Общество
Терапевтический корпус больницы Первоуральска возвращается к приёму профильных пациентов
06.12.2021, 14:36 / Общество
Министерство просвещения РФ не планирует вводить дистант в школах после Нового года
06.12.2021, 14:30 / Культура
В 2021 году россияне чаще всего слушали Моргенштерна и Мари Краймбрери
06.12.2021, 14:09 / Спорт
Названы победители по футболу и шахматам в спартакиаде народов Среднего Урала
06.12.2021, 13:50 / Общество
В Свердловской области за сутки выявили 682 случая коронавируса