Минтруд предлагает изменить получение выплаты для двух категорий пенсионеров

Порядок получения единовременных выплат из пенсионных отчислений предлагается изменить. Фото: Галина Соловьёва.

Минтруд РФ планирует изменить порядок единовременных выплат из пенсионных накоплений. Эти новшества распространяются на социально незащищённых граждан, получающих пенсию по инвалидности или потере кормильца, и тех людей, у которых не хватает трудового стажа для оформления страховой пенсии.

Данный проект приказа, разработанный министерством, размещён на федеральном портале нормативных правовых актов.

Основные новшества для названных категорий граждан, к которым относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, касаются упрощения взаимодействия с Пенсионным фондом. Теперь направить заявление на единовременную выплату они могут дистанционно, через Госуслуги. Повторно обратиться за получением такой выплаты получится лишь раз в пять лет. Срок рассмотрения заявления - пять дней. По итогам рассмотрения граждан будут уведомлять о соответствующем решении на Госуслугах и по электронной почте. Ожидается, что эти изменения вступят в силу с июля следующего года.

Минтруд предложил данные поправки после того, как в ноябре председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о дистанционном оформлении единовременной пенсионной выплаты.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что с 1 декабря у трёх категорий россиян повысились пенсии. В конце ноября мы сообщали, что в Свердловской области изменился номер горячей линии Пенсионного фонда. Летом наше издание рассказало читателям о том, что гражданам РФ сохранили сельскую надбавку к пенсии при переезде в город.