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Общество
6 декабря 2021, 15:39

Жителям Серова предложили проголосовать за присвоение звания «Город трудовой доблести»

въездной знак "Серов"

Звание «Город трудовой доблести» присваивается российским городам с 2020 года – за особый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Алексей Кунилов.

Власти Серовского городского округа призвали население поддержать инициативу присвоения муниципалитету почётного звания «Город трудовой доблести». Проголосовать можно уже сейчас.

Как сообщили в пресс-службе администрации ГО, документы о присвоении почётного звания Российский организационный комитет «Победа» рассмотрит в следующем году. Принятие решения в том числе будет зависеть от поддержки, которую окажут горожане.

«Присвоение почётного звания символизирует признание величайших заслуг серовчан - тружеников тыла. Наш город в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. создал все необходимые условия для поддержания обороноспособности страны. Тогда вся промышленность города Серова, как и всей страны, была настроена на высокие мощности производства – «Всё для фронта! Всё для победы!». Каждый житель был причастен к этому трудовому подвигу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что звание станет стимулом для изучения истории города.

Справка «ОГ»

Звание «Город трудовой доблести» присваивается российским городам с 2020 года – за особый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Звание уже получили 32 города, включая и уральские – Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Заявки подали ещё Ирбит, Серов и Первоуральск. На звание также претендуют Среднеуральск, Берёзовский, Алапаевск, Кировград, Тавда и Верхняя Пышма. В честь присвоения звания в городах устанавливаются памятные стелы.

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Города трудовой доблести
Несколько городов Свердловской области могут получить звание «Город трудовой доблести».

Областная газета Свердловской области

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