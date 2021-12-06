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Общество
6 декабря 2021, 19:40

Уральские мастера воссоздали в Бишкеке памятник Герою битвы за Москву

Фото: Предоставлено SPUTNIK Кыргызстан

Фото: Предоставлено SPUTNIK Кыргызстан

5 декабря исполнилось 80 лет со дня начала контрнаступления советских войск под Москвой, которое закончилось первым крупным поражением гитлеровцев во Второй мировой войне. Вместе с россиянами эту историческую дату отметили и в других странах – бывших республиках СССР. Так, в столице Киргизии Бишкеке в этот день торжественно открыли обновлённый памятник Герою Советского Союза генерал-майору Ивану ПАНФИЛОВУ.

Кроме официальных лиц и граждан Республики Кыргызстан в церемонии открытия монумента приняли участие посол России Николай Удовиченко, главы дипломатических представительств стран СНГ, а также министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области РФ Василий Козлов.

Участие представителя Среднего Урала в церемонии неслучайно – проект реализован уральскими литейщиками на спонсорские средства уральских предприятий.

Напомним, монумент со скульптурным изваянием генерала Панфилова, изготовленный народным художником Киргизской ССР Ольгой Мануйловой, был установлен в городе Фрунзе (ныне – Бишкек) в 1942 году и стал первым памятником, посвящённым Великой Отечественной войне, в республиках Советского Союза. За минувшие 80 лет монумент в значительной степени обветшал и начал разрушаться, в связи с чем в рамках межрегионального формата российско-киргизского гуманитарного сотрудничества и было принято решение о его воссоздании.

Выступая на церемонии, свердловский министр передал собравшимся приветствие от губернатора Евгения Куйвашева:

– Во время героической обороны столицы воины-панфиловцы, русские, киргизы, казахи, украинцы стояли плечом к плечу перед общим врагом, ценой собственной жизни защищали Родину, близких, будущее. Мы с большой радостью передаём в дар жителям Бишкека скульптуру как знак святой памяти о подвиге наших отцов.

В свою очередь мэр Бишкека Айбек Джунушалиев подчеркнул важность таких проектов в наше время и поблагодарил власти Среднего Урала за активность в межрегиональном сотрудничестве.

СПРАВКА «ОГ»

316-я стрелковая дивизия под командованием бывшего военного комиссара Киргизской ССР генерал-майора Ивана Панфилова была сформирована в августе 1941 года из граждан Киргизии и Казахстана. Соединение прославилось осенью того же года в битве за Москву. Особенно отличились 28 бойцов 2-го батальона 1075-го стрелкового полка, которые геройски погибли 16 ноября 1941 года, уничтожив в своём последнем бою у разъезда Дубосеково несколько десятков рвавшихся к столице фашистских танков. Сам Иван Панфилов получил смертельное ранение 18 ноября, а соединение, которым он командовал, с 23 ноября 1941 года стало именоваться 8-й Гвардейской стрелковой дивизией имени Героя Советского Союза генерал-майора И.В. Панфилова.

  • Опубликовано в №226 от 07.12.2021
Областная газета Свердловской области
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