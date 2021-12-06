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6 декабря 2021, 18:32

Названа дата открытия новогоднего городка в Берёзовском

каток

На Торговой площади залили каток. При этом взять коньки в прокат не удастся. Фото: Галина Соловьёва.

Торжественное открытие новогоднего городка в Берёзовском запланировано на 26 декабря (воскресение). Вход на площадку будет свободным от QR-кодов.

Гостей ждут на Торговой площади к 17:00. Посетителям покажут постановку "По следам Джафара".

В этом году на площади зальют каток, установят три деревянные горки и ёлку с новой 3D-иллюминацией. Кроме того, там появятся праздничные фотозоны и светящиеся фигуры.

"К сожалению, не получилось организовать прокат коньков, поэтому рекомендуем березовчанам позаботиться о снаряжении заранее", - заявили в пресс-службе администрации муниципалитета. Там также уточнили, что в Новоберёзовском каток с прокатом будет работать на стадионе "Энергетик". Помимо этого залиты катки в Монетном, Лосином и около школы №9.

Добавим, открытие ледовых городков в Екатеринбурге и Первоуральске запланировано на 29 декабря, в Нижнем Тагиле - после 25 декабря.

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