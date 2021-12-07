"Омикрон" уже в России, Евгений Куйвашев - глава реготделения "ЕР": главное в номере за 7 декабря

Доброе утро, дорогие читатели! В свежем номере «Областной газеты» узнаете подробности об очередном штамме коронавируса, итогах ХХ съезда «Единой России» и старте строительства мусоросортировочного комплекса на севере Свердловской области.

Вчера стало известно, что в России омикрон-штамм коронавируса обнаружен у двух граждан, вернувшихся из Южно-Африканской Республики. Ранее его в нашей стране не фиксировалось. "ОГ" разбиралась, так ли опасен новый штамм.

В Москве на днях завершился третий этап XX съезда "Единой России". Главным кадровым решением для Свердловской области стало назначение Евгения Куйвашева главой регионального отделения партии. На этом посту губернатор сменил Виктора Шептия. Глава региона уже анонсировал кадровое обновление в реготделении партии.

В Краснотурьинске начали строить мусоросортировочный комплекс. Он рассчитан на переработку 130 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов в год и будет принимать мусор не только из Краснотурьинска, но и из Ивделя, Карпинска, Волчанска, Сосьвы, Новой Ляли, Гарей, Верхотурья и других округов.

И напоследок - в Свердловской государственной детской филармонии представили театрализованный концерт "Барабаны, паруса и шпаги", посвящённый творчеству уральского писателя Владислава Крапивина. В основе постановки - материалы из его дневников, писем и воспоминаний. О работе над музыкальным спектаклем и впечатлениях от него родственников известного уральца читайте в материале на четвёртой полосе.