Михаил Мишустин утвердил квоту на привлечение 124 тысяч иностранных работников в 2022 году

Квота будет распределена по приоритетным профессионально-квалификационным группам. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении квоты на привлечение в 2022 году иностранных работников. Всего в следующем году на работу в России может быть привлечено не более 124 тыс. работников из зарубежья, прибывающих на основании визы.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Определить на 2022 год потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в количестве 124 007 человек", - говорится в постановлении.

Квота будет распределена по приоритетным профессионально-квалификационным группам. Речь идёт, в частности, о специалистах в области естественных и инженерных наук, продавцах, работниках сельхоз производства, горняках, металлургах, водителях и машинистах.

Фото: официальный интернет-портал правовой информации

Напомним, в октябре Правительство РФ утвердило квоту на временное проживание иностранцев в 2022 году. На всю страну выделено 18 955 квот, из которых 500 приходятся на Свердловскую область.