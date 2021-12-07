Мэр Екатеринбурга предложил на месте главного ледового городка залить каток

На площади 1905 года уже установили ёлку. Фото: Галина Соловьёва.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил альтернативу ледовому городку на площади 1905 года. По его мнению, на праздничной территории стоит поставить ёлку и залить большой каток.

В свою очередь, все активности - перенести в районы города, на территорию ЦПКиО и на площадку у "Екатеринбург-ЭКСПО". Реализовать идею могут в следующем зимнем сезоне.

"Я бы хотел, чтобы на главной площади была ёлка и большой каток, как на Красной площади. Если жители поддержат то, что я говорю, мы это реализуем на следующий год", - рассказал Орлов в эфире портала Е1. Он добавил, что на катке будет играть музыка. Работать площадка будет в вечернее время, с 18:00 до 21:00.

Кроме того, по данным градоначальника, в этом году власти города увеличили затраты на ледовые городки в семи районах города. Вместо 7 млн выделено 21 млн рублей.

Напомним, в этом году на площади 1905 года появятся горки, ярмарочные ряды, фотозоны, сцена для выступлений, а также ледовые скульптуры и ёлка. Темой праздника станут русские сказки. Дата открытия - 29 декабря. Сейчас там уже установили ёлку.

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