Уральские таможенники выявили почти 10 тысяч контрафактных детских конструкторов

На 9 972 набора наложен арест. Фото: пресс-служба УТУ.

Из Владивостока в Екатеринбург прибыла партия детских конструкторов китайского производства. Чтобы уберечь юных потребителей от некачественной продукции, на наборы наложен арест.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, по прибытии в город товар был досмотрен. Установлено, что маркировка на наборах, а также детали имели "сходство до степени смешения с известным мировым брендом" - LEGO.

Правообладатель торговой марки признал товар контрафактным. В связи с этим на 9 972 набора наложен арест. Кроме того, в отношении владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.

"Для нас вопрос борьбы с контрафактом лежит не столько в плоскости предотвращения возможного ущерба правообладателя, сколько защите наших потребителей, в данном случае детей, от некачественной и опасной продукции", - сказал начальник Екатеринбургской таможни Евгений Горохов.

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