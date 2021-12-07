Кабмин выделил ещё 6 млрд рублей на выплаты на детей от 3 до 7 лет

Выплаты получают семьи с низкими доходами. Фото: Галина Соловьёва.

Правительство России выделило на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет ещё более 6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаилом Мишустиным.

Документ опубликован на сайте кабмина. В приложении прописано, что в этом году из резервного фонда Правительства Свердловской области направлено 631 976 500 рублей.

"Такая поддержка очень важна, ведь речь идёт о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности", – ранее отмечал Михаил Мишустин. По его данным, в текущем году на эти цели уже было выделено почти 305 млрд рублей.

Напомним, ежемесячные пособия на детей от трёх до семи лет введены указом президента в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. С 2021 года размер выплат может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это зависит от ситуации в семье.

Оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг.

Читайте также:

С 2022 года выплаты по беременности начнут начислять автоматически.