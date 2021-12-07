В свердловских магазинах выявили поддельное масло, колбасы и творог

В Свердловской области на предприятиях розничной торговли выявлены фальсифицированные продукты. Речь идёт о молочных и колбасных изделиях.
По данным регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, в целях обеспечения населения Среднего Урала качественными и безопасными продуктами питания были проведены лабораторные исследования. В частности проверены творог, масло, сметана, сосиски и колбасы от разных производителей.
"Протоколы лабораторных исследований данной продукции направлены в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области для принятия административных мер к недобросовестным изготовителям и продавцам пищевых продуктов", - говорится в сообщении.
В 2021 году выявлены следующие фальсифицированные продукты:
Сегодня данная информация также начала появляться на сайтах администраций свердловских муниципалитетов. Так, предупреждение разместили Североуральский городской округ и ГО Нижняя Салда.
Как уточнили "Областной газете" в пресс-службе Североуральского ГО, сообщение о фальсифицированных продуктах с просьбой обнародовать список мэрия получила от министерства.
Фальсификация пищевых продуктов - подмешивание более дешёвых веществ в пищевые продукты с целью уменьшения себестоимости производства.