В Талицком районе 94 населённых пункта, и все они – сельские Фото: Павел Ворожцов

68-летняя жительница деревни Луговой (Талицкий район) Людмила ПАХОМОВА вышла на связь с редакцией «Областной газеты»: женщина решила высказать своё мнение насчёт статьи «Власти Свердловской области помогут улучшить жилищные условия селян» (см.«ОГ» №225 от 04.12.2021).

Людмила Михайловна по телефону заявила:

– Жильё в селе – конечно, хорошо. И спасибо нашим властям, что такая мера поддержки у нас есть. Но я считаю, этого мало. И нужно обратить внимание ещё на несколько вопросов. Во-первых, это медицинское обслуживание и транспортная связь в сёлах – пока они оставляют желать лучшего. Во-вторых, занятость сельского населения: да, новые фермы появляются, но если деревня большая, то одна ферма жителей не спасёт.

Пенсионерка отметила – подсобные хозяйства в деревнях всегда кормили себя сами. Но с рынком сбыта того же молока сейчас есть сложности.

– Нынче за литр молока мне давали 18 рублей. А чтобы получить рулон сена, надо сдать 100 литров, но никто не берёт! А одного рулона не хватит даже на неделю, чтобы двух коров прокормить. Спрос на молоко есть, но только в глубинке, а ближе к районному центру, где мы живём, таких желающих сдать молоко очень много. Та же история с картошкой: люди её за бесценок отдают, потом огороды бросают, потому что выращивать её невыгодно.

Огорчают сельчан QR-коды на виды молочной продукции: новую систему ввели недавно, и она может привести к разорению фермеров, говорит читательница. Есть вопросы и по земле: купить участок под пастбище проблематично, утверждает женщина:

– Дают только на три года и где-нибудь в водоохранной зоне, с ямами и сорняками. Только год нужно приводить землю в порядок, чтобы потом косить без проблем. Значит, свои деньги вложить. А через пару лет придётся чужому дяде отдавать!

Но, пожалуй, самая острая проблема – ветеринарное обслуживание. Ветлечебница в Талицком районе – одна, пока ветеринар из одной деревни в другую приедет, может целый день пройти, а больная скотина – умереть. Некоторые врачи, по словам читательницы, из-за ковида отказываются обслуживать частников, даже за деньги.

– Везде говорят, что статистика добрых дел в сельской местности растёт. Да, есть подвижки. Но есть и трудности. И говорить, что в сёлах области всё в порядке – рано. Прошу областных депутатов, правительство обратить на это внимание, – резюмировала Людмила Михайловна.