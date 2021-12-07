Нет каблукам, да – ледоходам: гид «Облгазеты» по выбору удобной и не скользящей в гололёд обуви

С такими насадками на обувь ходить по ледяным тротуарам как-то спокойнее. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале сохраняется гололёд на дорогах, и погода этому только способствует: осадков, если верить прогнозам, в ближайшие дни не предвидится. Пройтись по тротуарам Екатеринбурга и не упасть – ежедневный квест, поэтому уральцы спасаются кто как может. «Облгазета» узнала, какую обувь правильнее всего носить в гололёд и как можно модернизировать любимые сапоги под требования погоды.

Правильная подошва

Гололёд – проблема, которая возникает на Урале ежегодно. Поэтому в большинстве качественных обувных магазинов прекрасно понимают, что надо современному покупателю. Сапоги, полусапожки, ботинки – всё на современной нескользящей подошве.

– Слышали такую аббревиатуру – ТЭП (термоэластопласт. – Прим. ред.)? – спрашивает продавец одного из обувных магазинов Екатеринбурга Анна Казакова. – Это современный материал, гибкий, устойчивый к скольжению, истиранию и перепадам температур. Самый популярный вид материала подошвы в зимней обуви на сегодняшний день. Мы сами отбираем обувь для продажи, понимаем, что нужно и что найдёт спрос именно зимой. Поэтому у нас вся зимняя обувь на нескользящей подошве.

Наряду с ТЭП есть подошва из термопластичной резины. Это обувная резина, которая изготовлена из синтетического каучука, превосходящего по прочности натуральный. Бывает и комбинированная подошва с противоскользящими вставками. Такая обувь тоже хорошо зарекомендовала себя на скользкой дороге.

Рифлёная резина

Но что делать, если подошва зимних ботинок или сапог не современная нескользящая, а обычная? Чтобы контакт с землёй был надёжным, обувных дел мастера предлагают наклеить на такую подошву специальную резину. В сети одной из обувных мастерских Екатеринбурга «Облгазете» объяснили, что это резина с каучуком, рифлёная, за счёт чего она и не скользит. Представлена в двух цветах: для тёмной и светлой обуви.

– Спрос на неё, конечно, есть, потому что это самый простой, надёжный и бюджетный вариант, – отметили в обувной мастерской.

Светлая обувь тоже может быть дополнена противоскользящим покрытием. Такой вариант есть. Фото: Галина Соловьёва

Противоскользящее покрытие легко наклеивается на подошву любой обуви. Фото: Галина Соловьёва

Ледоступы

Но ещё более бюджетный вариант корреспонденты «ОГ» нашли в обычном киоске Роспечати: противоскользящие насадки для обуви – ледоходы, другое название – ледоступы. Как утверждает производитель, накладки на обувь с шипами-гвоздиками подходят для любой обуви. За счёт прочной, но эластичной резины накладки отлично тянутся и крепко сидят на ботинках или сапогах. Размер универсальный, подходит на обувь с 35 по 45 размер.

В спортивном магазине такие ледоходы мы тоже нашли, но тут размер уже не такой универсальный – на 35–38-й. Шипы – стальные, в виде пластин, звёздочек, гвоздиков или шестигранников. И их количество разное – от четырёх и более.

– Большие размеры уже все раскупили, – рассказала продавец Тина Насретдинова. – Погода-то сами видите какая, на тротуарах – катушка. Одна проблема: за ледоходами обязательно нужен элементарный уход. После использования их желательно промыть водой и просушить.

Екатеринбурженка Татьяна Смирнова говорит, что теперь спокойно ходит по скользким улицам города. На её обуви – ледоходы из ортопедического салона: на носок цепляются петелькой, а на пятку – с помощью липучек. Так проще надевать и снимать.

– Недёшево, но удобно и надёжно, – подытоживает Татьяна Смирнова.

Ледоходы легко надеваются на носок… Фото: Галина Соловьёва

…и пятку. В них можно идти по льду, снегу. Ходить в помещении. Фото: Галина Соловьёва

Ортопедическая обувь

Продавец-консультант одного из ортопедических магазинов в Екатеринбурге Елена Летина сообщила «Облгазете», что на данный момент ледоходов в продаже у них нет – всё раскупили. Но вся ортопедическая зимняя обувь – и взрослая, и детская – всегда изготавливается с нескользящей подошвой. Она чрезвычайно удобна в использовании, потому что нога в такой обуви прочно фиксируется.

– Ещё удобнее, если использовать специальные стельки, – говорит Елена Летина. – Это имитация здоровой стопы. Нога встаёт на такую стельку и принимает физиологически верное положение, выполняя амортизационную функцию без напряжения.

Конечно, каждый решает сам, как ему проходить ежегодное испытание гололёдом. Но самые экономные, как правило, потом всё же заглядывают к Елене Летиной. За костылями.

ВАЖНО Зимняя обувь должна быть: с устойчивым каблуком не выше трёх-четырёх сантиметров или на танкетке без платформы;

с не абсолютно плоской подошвой;

с широкой носовой частью;

на толстой подошве с чётким рельефом;

на подошве с протектором – мелкий рисунок сочетается с крупным. Отдайте предпочтение натуральной коже с утеплителем из качественного меха. Замша выглядит отлично, но для зимы не очень подходит: плохо переносит влажность и загрязнения. Молния не должна доходить до самого низа, иначе обувь будет пропускать воду. Также важно, чтобы размер зимней обуви был несколько больше вашей ноги, с поправкой на тёплые носки: в тесной паре вы будете быстро замерзать.

СПРАВКА «ОГ» Прежде чем приобретать зимнюю обувь, обратите внимание на информацию на этикетке. Не скользит TRP, ТЭП (термоэластопласт) – материал способен выдерживать низкие температуры до -45 градусов.

Резина – высокая износостойкость, эластичность, гибкость, качественная резиновая подошва практичная, морозостойкая.

TPU (термополиуретан) – обладает хорошими противоскользящими характеристиками, но тепло удерживает плохо. Используют только вместе с полиуретаном, изготавливая двухслойную подошву. Скользит PU (полиуретан) – обувь из такого материала получается лёгкой, но очень скользит при минусовой температуре.

EVA (этиленвинилацетат) – лёгкий материал, хорошо удерживает тепло, влагонепроницаем. Чаще всего его используют для изготовления летней и демисезонной обуви.

PVC (ПВХ, поливинилхлорид) – морозостойкость нулевая, поэтому в условиях низких температур такая подошва лопнет при малейшей нагрузке.