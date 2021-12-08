Бюджет региона, закон QR-кодах и новогодние утренники: самое важное в номере за 8 декабря

Доброе утро, дорогие читатели! Вчера депутаты свердловского Заксобрания приняли региональный бюджет и обсудили резонансный законопроект о QR-кодах. Это стало темой главного материала свежего номера «ОГ». О том, что ещё почитать в сегодняшнем выпуске, узнаете из нашего традиционного обзора.

Законодательное собрание Свердловской области в третьем чтении утвердило закон о бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. В следующем году дефицит областной казны снизится в четыре раза. Это произойдёт благодаря существенному увеличению доходов. Подробнее об основных параметрах главного финансового документа области читайте в материале на второй полосе. Из него же вы узнаете о шести поправках, которые свердловские парламентарии предложили внести в закон о QR-кодах.

Ещё одну активно обсуждаемую тему мы поднимаем в тексте «Новогодние утренники в детсадах и школах пройдут почти без зрителей». Смогут ли всё-таки родители в этом году посмотреть на выступления своих чад?

Также предлагаем вам почитать полезный текст о том, как выбирать обувь для ходьбы в гололёд. Материал под заголовком «Нет каблукам, да — ледоходам» опубликован на третьей полосе.