Археологические находки не помешают строительству музея оружия в Екатеринбурге

В зоне строительства культурный слой был извлечён полностью. Фото: Галина Соловьёва.

Выявленный культурный слой в пределах улиц Горького – Карла Маркса – Гоголя не станет помехой для капитального строительства. Как сообщалось ранее в данном квартале, планируется возвести музей оружия по проекту архитектурного бюро Foster+Partners.

По данным акта государственной историко-культурной экспертизы, этим летом в ходе проведённой археологической разведки в указанных границах был выявлен культурный слой. Его включили в перечень объектов культурного наследия (ОКН) Свердловской области.

Позже на участке, где планируется построить административно-офисное здание с подземным паркингом, сотрудники МАУК "Музей истории Екатеринбурга" провели археологические охраноспасательные работы. Им удалось собрать коллекцию предметов, отражающих материальную культуру города XVIII – XX веков.

Выявлено порядка 90 тыс. находок, составляющих массовый материал (фрагменты керамических сосудов, фарфоровых, фаянсовых и стеклянных изделий, необработанные кости животных) и около 2 тыс. индивидуальных артефактов (монеты, аптечные и парфюмерные стеклянные флаконы, фрагменты холодного оружия, детские игрушки). После научной обработки коллекция артефактов будет передана в Музей истории Екатеринбурга.

Как говорится в документе, в зоне строительства культурный слой был извлечён полностью. При этом специалистами выделена новая граница выявленного ОКН. Для исключения физического воздействия выполняемых работ на объект культурного наследия предусмотрены мероприятия по обеспечению его сохранности.

"Проектная документация: "Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия "Культурный слой Екатеринбурга в пределах улиц Горького – Карла Маркса – Гоголя", выполненная ООО "Росив", обеспечивает (положительное заключение) сохранность выявленного объекта культурного (археологического) наследия "Культурный слой Екатеринбурга в пределах улиц Горького – Карла Маркса – Гоголя" – говорится в выводе экспертизы.

О появлении в городе музея оружия ранее сообщил мэр Алексей Орлов. "Музей попадёт во все туристические путеводители", – заявлял градоначальник.