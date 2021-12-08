В развитии волонтёрства на Урале помогут «Добро.Центры»

Делегация Благотворительного фонда Русской медной компании и Волонтёрского центра РМК «Сила Урала» стала самой многочисленной на форуме «Мы вместе» в Москве. Фото: Благотворительный фонд РМК

Скоро на Урале появятся «Добро.Центры», которые помогут развитию и продвижению волонтёрства. Их открытие поддержит Благотворительный фонд Русской медной компании и Волонтёрский центр РМК «Сила Урала». Такое решение принято на Международном форуме гражданского участия «Мы вместе», который прошёл в Москве в честь празднования Международного дня добровольца.

Добро во все города

Социальный проект «Добро.Центры» разработала и запустила в этом году Ассоциация волонтёрских центров. Предполагается, что «Добро.Центры» станут аналогом МФЦ, который распределяет ресурсы между теми, кому нужна помощь, и теми, кто готов её оказывать. Скоро «Добро.Центры» должны появиться более чем в тысяче городов разных регионов России. Там, где есть представительство Русской медной компании (Свердловская, Челябинская, Новгородская и Оренбургская области, Хабаровский край), они откроются при поддержке Благотворительного фонда РМК и Волонтёрского центра РМК «Сила Урала».

– Мы планируем открыть «Добро.Центры» в территориях присутствия Русской медной компании, чтобы системно развивать добровольчество и благотворительность, – рассказал директор Волонтёрского центра РМК Владислав Овчинников.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» собрал в Москве несколько тысяч волонтёров из 46 стран мира. Основными участниками форума стали представители крупнейших добровольческих организаций России. Благотворительный фонд РМК и добровольцы Волонтёрского центра РМК выступили на открытых обсуждениях и лекциях, а также обменялись опытом с другими участниками форума.

В этом году помимо деловой и культурной части на форуме появилась и «Полезная программа», где каждый желающий мог оказать адресную помощь. Например, можно было записать видеооткрытку для одиноких бабушек и дедушек, сделать новогоднюю гирлянду для маленьких пациентов больниц и даже сдать анализ крови, чтобы попасть в регистр доноров костного мозга для детей с онкологией.

– Я с удовольствием записала открытку для одиноких пожилых людей и прокатилась на велосипеде, который перерабатывает пластиковые крышки в стружку, – рассказала доброволец Людмила Шомина. – Помощь людям стала для меня образом жизни. Несколько лет назад мы вместе с ребёнком решили заняться чем-то полезным. Так как в нашем селе не было добровольческих организаций, то мы стали сами организовывать местных жителей на субботники. Затем присоединились к Волонтёрскому центру РМК и начали развозить продуктовые наборы нуждающимся.

Международный форум гражданского участия «Мы вместе» прошёл в Москве в честь празднования Международного дня добровольца. Фото: Благотворительный фонд РМК

Поддержка президента

Сегодня Людмила Шомина курирует штаб Волонтёрского центра РМК в Сысертском районе Свердловской области и помогает организовывать мастер-классы для родителей в детском хосписе. Благодаря ей и другим волонтёрам мамы и папы таких деток могут хоть ненадолго выйти из палаты, посвятить время себе и немного отдохнуть. И с каждым годом число таких добровольцев только растёт.

– Волонтёрское движение стало активно развиваться в начале 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. Люди поняли, как важно помогать не только ради других, но и ради самих себя, – рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук. – На московском форуме наша делегация стала самой многочисленной – 27 волонтёров из территорий присутствия Русской медной компании. Это хороший опыт для добровольцев. Они не только рассказали свои истории помощи, но и посмотрели, что делают другие волонтёры.

По итогам форума «Мы вместе» были приняты важные решения по развитию добровольчества в нашей стране. Выступая на форуме, Президент России Владимир Путин подержал инициативу страхования волонтёров. Это особенно важно для тех, кто участвует в ликвидации ЧС. Например, минувшим летом десятки добровольцев Волонтёрского центра РМК взяли ранцевые огнетушители и отправились тушить лесные пожары под Ревдой и Верхней Пышмой. Они же пришли первыми на помощь пострадавшим после наводнения в Нижних Сергах и Верхней Салде. Поэтому страхование станет хорошим подспорьем в поддержке тех, кто бескорыстно занимается важной и нужной работой.

Завершился форум традиционным открытием Всероссийской акции «Ёлка желаний», где любой человек может снять шарик с детской мечтой и стать для кого-то настоящим Дедом Морозом. Владимир Путин открыл сразу три шарика с детскими пожеланиями. В ближайшие дни акция «Ёлка желаний» стартует во всех регионах России – в Свердловской области её оператором станет Волонтёрский центр РМК «Сила Урала».

Фото: Благотворительный фонд РМК

Справка «ОГ» Благотворительный фонд РМК учреждён в 2005 году по инициативе Игоря и Татьяны Алтушкиных . За годы его работы поддержку получили более трёхсот тысяч человек, общее финансирование всех проектов составило почти 2,6 млрд рублей. Фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и нарушением слуха. Организация на постоянной основе сотрудничает с онкологическими центрами в Свердловской и Челябинской областях, поддерживает семьи и оплачивает приобретение современных слуховых аппаратов. Фонд уже помог трём тысячам детей с онкологическими заболеваниями и закупил более тысячи цифровых многоканальных аппаратов для восстановления слуха. Помимо этого, Благотворительный фонд РМК реализует программы в сфере медицины, социальные, культурные, спортивные и образовательные проекты.

учреждён в 2005 году по инициативе и . За годы его работы поддержку получили более трёхсот тысяч человек, общее финансирование всех проектов составило почти 2,6 млрд рублей. Фонд специализируется на оказании помощи детям с онкологическими заболеваниями и нарушением слуха. Организация на постоянной основе сотрудничает с онкологическими центрами в Свердловской и Челябинской областях, поддерживает семьи и оплачивает приобретение современных слуховых аппаратов. Фонд уже помог трём тысячам детей с онкологическими заболеваниями и закупил более тысячи цифровых многоканальных аппаратов для восстановления слуха. Помимо этого, Благотворительный фонд РМК реализует программы в сфере медицины, социальные, культурные, спортивные и образовательные проекты. Волонтёрский центр РМК «Сила Урала» – первая в своём роде организация корпоративного добровольчества открытого типа. Создана под патронажем Русской медной компании, которая входит в тройку крупнейших производителей меди России. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. Волонтёрский центр РМК стремится объединить сотрудников Русской медной компании и активных жителей городов, где присутствует компания, для совершенствования среды вокруг и для решения социальных проблем.