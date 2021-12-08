«Я хочу саблю и денег!»

До Нового года остались всего три недели. На личной страничке Деда Мороза в одной популярной соцсети стали появляться первые письма с просьбами о желаемом подарке….

Уважаемый господин Мороз! На основании достигнутых с Вами год назад устных договорённостей хочу заявить следующее:

Я, Разбойников Е. Е., выполнил все взятые на себя обязательства. Как то:

— слушался маму (3 раза);

— хорошо себя вёл (4 раза);

— сходил с дочерью в зоопарк (пойду на этой неделе).

2. Вы, со своей стороны, всячески уклоняетесь от предоставления мне в личную собственность автомобиля «Субару-Аутбек», нового.

В связи с вышесказанным прошу исполнить взятые на себя обязательства в срок до 31.12. 2021 г. В противном случае оставляю за собой право перестать в Вас верить и запретить верить моей несовершеннолетней дочери.

С уважением, Аутбек Субаруллин, 40 лет

Дедушка! Не клади мне под ёлочку ничего нового, а лучше убери за собой старое!

А. Чистолюбова, 63 года

Дорогой папа!

Я знаю, что последние пять лет моей жизни Дедом Морозом всегда был ты! У меня к тебе несколько просьб. Пожалуйста, начинай поздравлять наш подъезд с меня, а не с двадцать четвёртого этажа. Потому что ты постоянно называешь меня Виталиком. А я Игорь. Больше не дари мне ракетки для пинг-понга. Запомни, я занимаюсь плаванием, а пинг-понг любишь ты. И ещё одна просьба от мамы. В 154-ю квартиру поздравлять не заходи, а если зайдёшь, можешь там и оставаться.

Твой сын Игорь, 7 лет

Очень хотел бы найти у себя под ёлочкой бригаду строителей из ближнего зарубежья! Желательно недорогих, чтобы они там же, под ёлочкой, и жили, пока работают. Пусть они мне выложат паркет «ёлочкой».

Милый Дедушка! Положи мне в Новый год под опалубку на стройке гостиничного комплекса «Паркинссон-Славянская» пятьдесят тонн бетона. Нужен ли для этого тебе пропуск на стройку? Ой, о чём это я спрашиваю? Конечно же, тебе не нужен пропуск, ты же Дед Мороз!

Милый Дедушка! Я очень хочу получить под ёлочку кругляк хвойных пород, девять вагонов. Предоплату я уже сделал и все платежи провёл хорошо. Поверь, без древесины этот Новый год мне будет не в радость!

Милый Дедушка Мороз! Ничего мне от тебя не надо в новогоднюю ночь! Ну разве что три маленькие вишенки. Положи их по горизонтали на третьем от входа игровом автомате в казино «Золотой киоск». Я буду там всю ночь.

Дедушка Мороз, пожалуйста, больше не клади в такую большую коробку такой маленький подарок. Нервы у меня не железные, я ведь еще ребёнок, так сказать, только формируюсь…

М. Акселерадт, 10 лет

Вот что, дедуля. С этого года будешь приносить мне не штуку баксов, как раньше, а две. Сам знаешь, всё дорожает, да и охранять тебя накладно. А то ведь и оленей могут увести, и мешок с подарками разрезать, и самого побить в каком-нибудь подъезде, не приведи Господь. Так что ждём, будь здоров, голуба!

Серёга, 21 год

Hello, my friend, grandfather Moroz. Подарьи мнье, пожалюйста, свой секрет, как можно уметь, как это по-русски, «втьюхать» дешёвый плюшевый игрушка вместо дорогой подарок детям и при этом ещё напиваться себя с их родитель. Я тоже так хотеть.

Santa Claus

Дед Мороз! Подари моему папе руки, а маме мозги. Чтобы они не ругали друг друга.

Петя, 4 года

Опубликовано в №228 от 09.12.2021