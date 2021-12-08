Владимир Якушев встретился с уральскими Героями России накануне Дня Героев Отечества

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев встретился с Героями России УрФО. Фото: Татьяна Андреева

В преддверии Дня Героев Отечества, который отмечается в нашей стране завтра, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир ЯКУШЕВ встретился с Героями России УрФО и провёл заседание совета по патриотическому воспитанию.

Для обсуждения развития системы патриотического воспитания детей и молодёжи и развития добровольчества в Уральском федеральном округе в Екатеринбург приехали Герои Российской Федерации из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Каждый из Героев рассказал о своём опыте патриотической деятельности, взаимодействии с образовательными организациями, властью. Стоит отметить, что впервые на такой встрече присутствовал Герой России Георгий Мурзин, который в августе 2019 года вместе с другим Героем Дамиром Юсуповым посадил самолёт в кукурузном поле и спас более двух сотен человек.

Также во время заседания совета председатель правления общественной организации «Герои Урала», Герой России Олег Касков презентовал серию книг «Страна Героев. Средний Урал» и передал два первых издания в библиотеку полпредства.

На встречу с полпредом приехали Герои Российской Федерации из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Фото: Татьяна Андреева