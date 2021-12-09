Сносить ли памятники Ленину и как поддержать бизнес: обзор номера за 9 декабря

Доброе утро, дорогие читатели! Представляем вам традиционный обзор свежего номера "Облгазеты".

Идеи убрать с улиц российских городов памятники Владимиру Ленину появляются с завидной регулярностью. Вчера об этом заявил член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе. Что уральцы думают об этом предложении?

В Свердловской области сформировали состав Избирательной комиссии сроком полномочий на 2021–2026 годы. Почти треть его членов – новички. Председателя облизбиркома изберут после 16 декабря 2021 года. Его кандидатуру предложит ЦИК России. Ранее действующий глава облизбиркома Владимир Русинов взял самоотвод.

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов встретился со 100 бизнесменами Среднего Урала. Речь зашла о поддержке предприятий МСП в период пандемии и о проверках компаний надзорными органами. От бизнес-омбудсмена прозвучало предложение приравнять использование QR-кодов к чрезвычайной ситуации.