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Общество
8 декабря 2021, 16:54

Новый закон продлил заморозку накопительной части пенсий россиян до 2024 года

Пенсионерка.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня, 8 декабря, Госдума приняла закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до конца 2024 года. Как указано в пояснительной записке, документ устанавливает в 2024 году подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, аналогичный 2014-2023 годам.

В целом реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России на 772,9 млрд рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в финансово-экономическом обосновании документа.

Напомним, что заморожена накопительная пенсия с 2014 года. С тех пор отчисления в размере 6% от заработной платы жителей России направляются в страховую часть. Тем самым они идут на выплаты нынешним пенсионерам. В конце прошлого года Президент РФ Владимир Путин продлил заморозку пенсии до 2023 года.

Ранее "Областная газета" писала, с 1 декабря у трёх категорий россиян повысились пенсии. Также наше издание сообщало, что с1 января 2022 года страховые пенсии по старости проиндексируют на 5,9%. Эта цифра ниже, чем в 2021 году, но выше прогнозируемой годовой инфляции на конец года. А ещё мы рассказывали о том, насколько вырастет пенсия к 2024 году. 

Областная газета Свердловской области

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