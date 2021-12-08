Темы дня

Общество
8 декабря 2021, 17:17

Полицейским в России разрешили досматривать подозрительных граждан и вскрывать автомобили

Полицейские

Сотрудникам МВД будет позволено досматривать граждан, если есть основания полагать, что они скрывают похищенные предметы. Фото: Павел Ворожцов.

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, расширяющий полномочия полицейских. Сотрудникам МВД, в частности, разрешат вскрывать и осматривать транспортные средства, а также досматривать подозрительных граждан.

Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы, сотрудники МВД смогут вскрывать автомобили для спасения жизни граждан или обеспечения их безопасности при массовых беспорядках и ЧС, а также с целью пресечения преступлений и для проверки сообщений о планируемой террористической атаке. Также транспортное средство может быть вскрыто для применения мер по делу об административном правонарушении, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения.

Полицейским разрешили осматривать места происшествия, помещения, транспортные средства, предметы, документы и другие объекты с целью проверки сообщений о преступлениях. Кроме того, правоохранительные органы смогут проникать в жильё и на частные территории для задержания граждан, которых застали на месте преступления, или попытавшихся скрыться с него, а также лиц, которых очевидцы указали в качестве преступников.

Помимо этого сотрудникам МВД будет позволено досматривать граждан, если есть основания полагать, что они скрывают похищенные предметы. Ранее досмотр личных вещей и транспортных средств полицейскими был возможен только при возможном наличии у человека наркотиков или оружия.

Наконец, ещё одним положением документа устанавливается полномочие обозначать и ограничивать места преступления, территории, участки, здания и объекты, нахождение граждан на которых ограничено или представляет угрозу для их безопасности.

Если закон будет утверждён Президентом России Владимиром Путиным, то документ вступит в силу в день его официального опубликования.

Напомним, законопроект о расширении полномочий полицейских был внесён в Госдуму ещё в мае 2020 года.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.12.2021, 18:41 / Общество
Десяти педагогам дополнительного образования присуждены премии губернатора Свердловской области
08.12.2021, 18:23 / Экономика
Правительство России выделит 12 миллиардов на повышение зарплат бюджетников
08.12.2021, 18:00 / Общество
Симпл-димпл возглавил подборку самых популярных поисковых запросов в России в 2021 году
08.12.2021, 17:37 / Общество
На трассе Екатеринбург – Курган ограничат движение
08.12.2021, 17:17 / Общество
Полицейским в России разрешили досматривать подозрительных граждан и вскрывать автомобили