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Общество
8 декабря 2021, 18:00

Симпл-димпл возглавил подборку самых популярных поисковых запросов в России в 2021 году

Девушка и поп-ит

Запрос "Что такое поп-ит" расположился на третьей строчке по популярности. Фото: Алексей Кунилов

Google представил подборку наиболее популярных запросов россиян в 2021 году. Чаще всего жители России искали информацию о чемпионате Европы по футболу и что такое симпл-дипл.

Google ежегодно составляет такие подборки для своего проекта "Год в поиске". 

Самыми популярными событиями в 2021 году у россиян стали:

Жителей страны интересовало, что такое симпл-димпл, митинги, поп-ит, формалин и Clubhouse. Из мультфильмов россияне чаще искали "Душу", "Луку", "Семейку Аддамс", "Ледниковый период", "Красавицу и Чудовище".

Наиболее популярными людьми в поисковых запросах стали Алексей Навальный, певица МакSим, Екатерина Шульман,  Алек Болдуин и Манижа. Россиян волновала утрата Александра Градского, Валерия Гаркалина, Александра Шаляпина, принца Филиппа и Нины Руслановой.

Областная газета Свердловской области

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