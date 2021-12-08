Симпл-димпл возглавил подборку самых популярных поисковых запросов в России в 2021 году

Google представил подборку наиболее популярных запросов россиян в 2021 году. Чаще всего жители России искали информацию о чемпионате Европы по футболу и что такое симпл-дипл.
Google ежегодно составляет такие подборки для своего проекта "Год в поиске".
Самыми популярными событиями в 2021 году у россиян стали:
- Чемпионат Европы по футболу,
- Олимпиада в Токио,
- Евровидение-2021,
- Чемпионат мира по хоккею 2021,
- Учреждение Дня Отца.
Жителей страны интересовало, что такое симпл-димпл, митинги, поп-ит, формалин и Clubhouse. Из мультфильмов россияне чаще искали "Душу", "Луку", "Семейку Аддамс", "Ледниковый период", "Красавицу и Чудовище".
Наиболее популярными людьми в поисковых запросах стали Алексей Навальный, певица МакSим, Екатерина Шульман, Алек Болдуин и Манижа. Россиян волновала утрата Александра Градского, Валерия Гаркалина, Александра Шаляпина, принца Филиппа и Нины Руслановой.