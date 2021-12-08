Не нравится Ленин. Обойди

Согласно опросу, проведённому Фондом общественного мнения в 2020 году, 83 процента россиян высказались против сноса памятников Владимиру Ленину и лишь 7 процентов – за. Фото: Галина Соловьёва

Идея убрать с улиц и площадей российских населённых пунктов памятники Владимиру ЛЕНИНУ вбрасывается в общественное пространство с завидной регулярностью. Вчера об этом заявил историк, журналист, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Николай СВАНИДЗЕ. «Облгазета» выяснила, готовы ли распрощаться с вождём мирового пролетариата уральцы.

«Я за снос памятников Ленину. Потому что вся страна в его статуях. А я думаю, придёт мальчик с мамой. Скажет: «Мама, кто этот дядя?». И что мама ему ответит? Каковы заслуги этого дяди? Я бы не ответил. Что он сделал? Развалил страну? Погубил огромное количество людей. Конечно, будут сносить эти памятники, но когда – это уже другой вопрос», – заявил изданию URA.RU Николай Сванидзе.

Установить, сколько на просторах Свердловской области было установлено в годы советской власти и осталось на нынешний день памятников пламенному большевику, председателю Совета народных комиссаров СССР Владимиру Ленину, не удалось. В открытом доступе такой информации нет. Однако очевидно, что их было много, а сейчас количество сократилось.

В лихие 90-е монументам коммунистических и советских деятелей не повезло. Некоторые из них были без шума убраны с глаз долой, некоторые сносили в азарте борьбы с большевистским режимом, а некоторые пали жертвой вандалов.

Так, в 1993 году скинули с пьедестала и разломали фигуру Ленина в Кушве – памятник, установленный в 1926 году. Как сообщили журналисту «ОГ» в администрации Кушвинского городского округа, памятник так и не восстановили, а постамент до сих пор стоит. В конце 90-х был взорван памятник Ленину в Берёзовском возле Исторического сквера. А всё из-за того, что при советской власти его установили на месте снесённого храма. Око за око, как говорится.

Но многие памятники Ильичу уцелели или были восстановлены. Так случилось в Первоуральске, где подвыпивший гражданин надругался над памятником – фигуру отреставрировали. Восстановили и уникальный монумент вождю пролетариата в Нижнем Тагиле: Ильич стоит на огромном земном шаре.

Время от времени поднимается вопрос о сносе памятника Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге. Идею аргументируют тем, что на этом месте стоял Богоявленский кафедральный собор — его и требуют вернуть. Но пока это предложение не находит поддержки у большинства горожан. Администрация Екатеринбурга планирует провести реставрацию монумента без демонтажа самой скульптуры.

В уральской столице памятники Ленину можно встретить в самых неожиданных местах. Например, на территории областной клиники неврозов «Сосновый бор» и завода ЭМА на ВИЗ-бульваре, возле школ, в парках. Бережно относятся сегодня к монументам Ильичу в большинстве городов и сёл региона. За ними ухаживают, их реставрируют, покрывают свежей краской. Большинство, с кем удалось обсудить идею Николая Сванидзе, не разделяют его позицию. Им не важна партийная принадлежность Владимира Ленина. Как заявил генеральный директор завода Электромедицинской аппаратуры (ЭМА) Андрей Калетин, «памятник Ленину на территории завода стоит со дня его основания с 7 октября 1941 года. И пусть стоит. Это – наша история, история завода».

СНОСИТЬ БУДЕМ? Валентин МИРОНОВ, глава Тавдинского городского округа: - Никакого будущего не будет, если мы не будем знать и помнить свою историю. На территории Тавдинского городского округа сегодня мы эту идею (о сносе памятников Ленину - Прим. ред.) не поддерживаем. В рамках формирования комфортной городской среды как раз выбрали площадь имени Ленина. Это центральная площадь Тавды. На будущий год будет сделан проект её благоустройства, обновим памятник Ленину, который стоит на этой площади. История есть история. Леонид ГЕНИН, директор Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия: - Желание сносить памятники историческим личностям могут высказывать только ограниченные и завистливые люди. Сами не добившиеся успехов в жизни, они хотят остаться в истории за счёт таких бредовых идей. Надо сохранять нашу историю во всех её проявлениях. Великие люди остаются в истории не по наличию памятников им, а по тем свершениям и преобразованиям, которые они сделали. Александр ИВАЧЁВ, первый секретарь свердловского обкома КПРФ, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области: - Я уверен, что любой, кто начнёт реализовывать эту больную идею, сам будет снесён народным негодованием. Сергей ВОРОНИН, Герой Российской Федерации, депутат Екатеринбургской городской думы: - К идее сноса памятников известным личностям отношусь крайне отрицательно, в том числе и к сносу памятников Ленину. Они — часть нашего прошлого, нашей истории, которую надо знать и чтить, а её уроки помнить. Понимаю, что отношение к вождю пролетариата сейчас у людей разное, но это не повод убирать памятники. Николай ЮДИН, глава городского округа "Город Ирбит": - На главной площади Ирбита установлены памятники Ленину и Екатерине II. В девяностые "некие активные люди" снесли голову Ленину-памятнику. Потом она была восстановлена из гипса, и со временем памятник стал очень страшно выглядеть. В этом году мы решили за счёт средств местного бюджета сделать из бетона точную копию памятника, пострадавшего в девяностые. Так что теперь на площади Ирбита стоит обновлённый памятник Ленину. Поэтому излишне говорить ещё что-то по поводу нашего отношения к нему. Сноса памятника Ленину в наших планах однозначно нет. Какая бы у нас история ни была - это наша история. Ирина ТЕЙШЕВА, глава городского округа Ревда: - Я думаю, все памятники должны оставаться. Где они будут установлены и в каком виде - решать жителям. Но сносить ничего нельзя. Это история. Сергей СОКОЛОВ, заведующий кафедрой истории России Уральского федерального университета, кандидат исторических наук: - Все походы против памятников политическим и государственным деятелям всегда связаны со сменой государственного строя, идеологией. Особенно если изменения носят радикальный характер, как это было, к примеру, в 1917 году. После революции массово уничтожали монументы царям, известным деятелям императорской России. После разоблачения культа личности Никитой Хрущёвым повсеместно убирали памятники Иосифу Сталину, переименовывали улицы и предприятия, носившие его имя. В 1991 году убрали с Лубянки в Москве памятник Феликсу Дзержинскому, а также множество памятников Ленину по всей стране, причём не только с площадей, но и из институтов, с предприятий. Юрий СУДАКОВ, председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров, генерал-майор авиации: - Я категорически против сноса памятников Ленину! Раз их повсеместно ставили в СССР, родоначальником которого и был Владимир Ильич, значит, он внёс огромный вклад в нашу историю. О каком продолжении славных патриотических традиций может идти речь, если мы сделаем это? Накануне Дня Героев Отечества мы были в Екатеринбургском монтажном колледже, где наравне с Героями России чествовали Героев Советского Союза - а как быть с ними? Ведь они дали нам возможность жить под мирным небом после Победы над фашистами. Если я хочу поклониться Ленину, то приду к памятнику ему на площади 1905 года и возложу букет цветов. Если рядом будут идти ветераны Великой Отечественной войны, то они отдадут честь. А если Сванидзе что-то не нравится, то он может встать перед ним и плюнуть. Сносить ничего нельзя, даже если идею этого «деятеля» поддержат 90 процентов россиян. Кто не знает своего прошлого, тот не стоит настоящего. У нас живы ещё коммунисты, которые до сих пор верны идеям Ленина. Надо находить компромисс: не хочешь видеть памятник Ленину - обходи его стороной. Это твоё личное дело, но создавать опять социальную напряжённость нельзя. Не надо уподобляться тем, кто сносит памятники советским воинам-освободителям в Украине, Польше и Чехии. Михаил ГОЛОБОРОДСКИЙ, заведующий кафедрой истории искусств и реставрации Уральского государственного архитектурно-художественного университета, профессор: - Памятники Ленину уже сейчас имеют художественную и историческую ценность, а благодаря таким выступлениям Сванидзе они будут приобретать ещё большую важность. Памятник Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге - произведение искусства, которое отлили на ленинградском заводе «Монументскульптура» в 1957 году по проекту известного советского скульптора Владимира Ингала. Это объект культурного наследия народов РФ регионального значения, охраняемый государством. Или вспомните другой памятник Ленину - в Нижнем Тагиле, где он стоит на земном шаре. Этот памятник 1925 года тоже не лишён выразительности, и его надо ценить, потому что он представляет собой выражение эстетики простых людей того времени. Это наша история. Поэтому демонтировать ничего нельзя: сегодня снесём, а завтра будем восстанавливать так же, как это было с памятниками Людовику XIV после Великой Французской революции. Александр СТАРИКОВ, народный архитектор РФ, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук: – Памятники снести можно, но вот историю не снесёшь – она никуда не денется. Владимир Ленин – фигура, конечно, неоднозначная. Но то, что советский народ, живший по его заветам, выстоял во Второй мировой войне и победил сильнейшую в мире немецкую армию, – это очень большое дело. Почему мы должны сносить монументы Ленину, если это часть нашего прошлого? Ведь никто же не сносит памятники Карлу Густаву Маннергейму в Финляндии, хотя его фигура тоже вызывает немало споров у финнов.